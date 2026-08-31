‘MasterChef Celebrity’: participante cometió inesperado error y fue eliminada de la competencia

Una nueva noche de eliminación llegó a MasterChef Celebrity el 31 de agosto y dejó una decisión que cambió el rumbo de la competencia. Seis participantes tuvieron que enfrentarse a los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso en un reto en el que cada detalle podía marcar la diferencia.

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Pautips, Emmanuel Restrepo, Víctor Tarazona, Milena López, Tuto Patiño y Mariana Mozo fueron los famosos que llegaron a la prueba con el delantal negro. Para esta ocasión tuvieron 60 minutos y despensa libre para preparar un plato salado o dulce, con una condición principal: presentar una buena propuesta técnica y cometer la menor cantidad de errores posible.

¿Qué presentó cada participante en el reto de eliminación?

Emmanuel Restrepo: El actor presentó El curry del silencio, aunque decidió no explicar su preparación ante los chefs. Emmanuel tomó esa decisión como una especie de respuesta a las calificaciones que había recibido durante los últimos retos.

Milena López: Milena apostó por Il mio raviolón nero, un ravioli relleno de salmón ahumado y acompañado de salsa. Aunque Jorge Rausch destacó que la pasta tenía un buen grosor, encontró un problema importante: la salsa estaba demasiado espesa.

Víctor Tarazona: Con Las costillas de Adán, Víctor presentó costillas BBQ preparadas con cerveza, acompañadas de puré de arracacha, una fritura y ensalada.

Su plato recibió comentarios positivos de los tres chefs y fue una de las preparaciones que mejor parada salió de la jornada.

Mariana Mozo: La actriz presentó Una rosa sin espinas, una pasta de tomate y espinaca con crema de leche, tomates deshidratados, vino blanco y salsa de parmesano.

Belén Alonso consideró que el sabor de la salsa era demasiado fuerte, una apreciación con la que coincidieron Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

Pautips: Arroz hermoso fue la propuesta de Pautips: un arroz cremoso con queso azul, espárragos y un falso queso elaborado con macadamia.

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Los chefs consideraron que la preparación necesitaba algunos ajustes y señalaron que la mantequilla habría sido una mejor elección que el queso crema. Además, cuestionaron la apariencia final del plato.

Tuto Patiño: Tuto presentó La escama del llopo, un pollo inspirado en el curry con manzana, arroz nacarado con aceite de achiote, plátano verde con cáscara y polvo de cebolla larga.

Aunque reconocieron que técnicamente estaba bien ejecutado, los chefs encontraron un error: al plato le faltaba sal. “La sal no es subjetiva”, le recalcaron durante la evaluación.

¿Quién fue eliminado de la gala?

Tras revisar cada una de las preparaciones y analizar los errores cometidos, los chefs tomaron su decisión. Milena López fue la participante eliminada de la competencia.

El problema con la salsa de su ravioli, que fue señalado durante la degustación, terminó pesando en la deliberación. Los jueces consideraron que era un error importante y, finalmente, su preparación no logró asegurarle la permanencia en MasterChef Celebrity.