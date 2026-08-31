“Sigue en manejo conservador”: Checo Acosta dio novedad en la salud de Alci Acosta, tras un día de ser ingresado a UCI

En la tarde del pasado domingo, se conoció que Alci Acosta, uno de los cantantes más importantes de Colombia, tuvo que ser ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a problemas con su salud.

Preocupación por la salud de Checo Acosta: el cantante fue operado y este es su estado

El también cantante Checo Acosta, a través de un post en su cuenta oficial de Instagram, informó con un mensaje que su padre se encontraba afrontando problemas en la próstata y los riñones, por lo que tuvo que ser llevado a la Clínica Misericordia Internacional en la ciudad de Barranquilla.

“Mi padre, Alci Acosta, ha presentado una afección en sus riñones y en su próstata. En estos momentos se encuentra en UCI ya estable con toda la atención requerida”, dijo.

Checo Acosta dio nuevo parte de salud de su padre, Alci Acosta

Un día después, el mismo Checo volvió a hacer una publicación informando a todos los seguidores y personas que estuvieron pendientes del estado de su padre la evolución que ha tenido.

“Saliendo de visita y el reciente informe sobre mi padre Alci Acosta es que se encuentra estable, respondiendo muy bien a los procedimientos. Sigue en manejo conservador. Reiteramos los agradecimientos por sus oraciones, sus mensajes tan bonitos y motivadores”, escribió.

Varias personalidades de la farándula, como Josse Narváez y Carlos Calero, además de fanáticos, aprovecharon el post para dejarle comentarios de aliento: “Vamo, Checo, vamo”; “Grande el maestro Alci. Checo, dale un abrazo de mi parte y que siga respondiendo a su tratamiento”; “Dios lo proteja por muchos años más”; “Salud y pronta mejoría para don Alci, Checo”, se lee.

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En el primer mensaje, además de informar la situación de salud de su papá, Checho también se mostró bastante agradecido con los seguidores y con la clínica por el trabajo que hace el personal al cuidarlo.

“A nombre de toda nuestra familia, agradecemos la atención en la Clínica Misericordia @clinicamisericordiainter, cuyo personal ha estado atento a cada procedimiento. Así mismo, también le damos gracias a todas las personas por sus mensajes de apoyo y cariño”, expresó.