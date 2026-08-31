El lunes, 31 de agosto, se recordará como un día triste para Argentina y su seleccionado de fútbol, luego de que Lionel Messi anunciara su retiro del combinado de dicho país.

A través de una publicación donde dejó ver una carta que escribió dos días después de perder la final del Mundial con España, fue que le divulgó al mundo su decisión definitiva a los casi 40 años.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección”, apuntó.

Ante esta determinación por parte del capitán de la selección Argentina en los últimos años las reacciones no se hicieron esperar. Leandro Paredes y Enzo Fernández fueron dos que se pronunciaron por el anuncio de su ídolo con quien pudieron cosechar la Copa Mundo en 2022, dos Copa América y una Finalissima.

Lionel Messi celebrando la obtención del segundo título de la Copa Mundo para Argentina en Catar. Foto: AP

Paredes y Fernández lo lloran

“Creía que ya estaba preparado para esta noticia pero claramente no era así“, arrancó el que milita en Boca Juniors.

“GRACIAS por todo lo que hiciste por mí como argentino , como hincha de la selección, como compañero y como amigo!”, sumó.

“Las palabras sobran cuando trata de vos, de tu legado y de tu grandeza como jugador pero sobre todo como persona, soy un afortunado de haber jugado con vos en este proceso tan lindo de nuestra selección, de tu selección”, recalcó el volante.

Rodrigo de Paul, Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Leandro Paredes luego de perder la final del Mundial 2026 Foto: FIFA via Getty Images

“Te amo enano!! Que seas siempre muy feliz! Nuestro país te va a estar siempre agradecido por todo lo que nos hiciste vivir !!!”, cerró junto a varias fotos de los momentos compartidos juntos.

Por su parte, Fernández quien abiertamente siempre manifestó que su ídolo deportivo era Messi escribió: “Leo, cuando aquella vez dijiste que te ibas de la Selección me puse muy triste. Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos”.

“Parece una boludez, pero lo hacía de verdad: pensaba cuántos años te podían quedar, cuántos me faltaban para llegar a Primera y soñaba con que, aunque fuera una vez, pudiéramos coincidir con la camiseta de Argentina”, recordó.

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“Por suerte volviste. Y la vida terminó siendo mucho más linda de lo que ese pibe podía imaginar. No solo llegué a jugar con vos”, agradeció al destino.

“Compartimos concentraciones, vestuario, charlas, abrazos, momentos difíciles, momentos increíbles y terminamos siendo campeones del mundo juntos. Pero, sobre todo, siempre voy a agradecerte cómo fuiste conmigo desde que llegué”, destacó del 10.

“Yo venía con la ilusión de compartir canchacon mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más. Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba”, le extendió a Leo.

“Eso no me lo voy a olvidar nunca. Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10. Fueron tantos años viéndote ahí que parece imposible pensarlo de otra manera. Qué suerte tuve, Leo”, lamenta Fernández.

“Qué suerte tuvo ese pibe que hacía cuentas sin saber si algún día iba a llegar a tiempo. Gracias por tratarme como me trataste, por todo lo que me enseñaste y por dejarme compartir una parte de tu historia. Te vamos a extrañar mucho, capitán”, acabó diciendo.