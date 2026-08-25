Transformar la relación con el dinero para tomar mejores decisiones

En América Latina, el 70 por ciento de las pequeñas y medianas empresas no sobrevive más de cinco años y, según las cifras que plantea Livi Silva, coach y mentora financiera, el 50 por ciento de los fracasos está relacionado con una mala gestión financiera. Para ella, detrás de esas cifras hay empresarios que toman decisiones desde la improvisación, la soledad, el miedo o la frustración, muchas veces sin tener claridad sobre sus números ni sobre su propia relación con el dinero. Esa idea fue semilla para Freedom Smart Finance, la firma que fundó para acompañar a empresarios en la transformación de sus finanzas.

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El propósito de Freedom Smart Finance parte de una convicción: las finanzas no deberían convertirse en una fuente permanente de ansiedad, sino en una herramienta para tomar decisiones con mayor claridad.

La historia de esta compañía también tiene un componente personal. Silva explica que la idea nació después de encontrarse con empresarios que se acercaban a ella con ansiedad y frustración: personas que sentían que lo estaban dando todo por sus empresas, pero no obtenían los resultados que esperaban. En ese proceso empezó a identificar que las dificultades financieras no siempre eran exclusivamente técnicas. “Los miedos financieros se heredan y se repiten”, señala.

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Desde esa perspectiva, Silva plantea que hablar de finanzas también implica hablar de emociones, comportamientos y relaciones.