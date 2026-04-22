¿Problemas con sus finanzas personales? SENA lanza atractivo curso para aprender a manejarlas; estos son los requisitos

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una institución clave en el país, dado que este brinda formación técnica y tecnológica gratuita, cualificando el talento humano para el trabajo. Además de ello, facilita el acceso a la educación superior a millones de personas.

Frecuentemente, la entidad lanza distintos cursos atractivos, que son gratuitos, certificados, prácticos y están alineados con las necesidades reales del mercado laboral, facilitando la empleabilidad. Ofrecen formación técnica y tecnológica con alta demanda, permitiendo a los estudiantes adquirir experiencia real y acceso a contratos de aprendizaje.

La formación es 100% virtual, tiene una duración de 40 horas y está abierta a mayores de 14 años. Foto: Sena Regional Cauca

Recientemente, la entidad lanzó un curso sobre gestión de finanzas personales, que les permitirá a muchos aprender aspectos básicos para manejar el dinero, las deudas, los ahorros, entre otros.

Es clave entender que saber manejar las finanzas personales es importante para lograr estabilidad económica, reducir el estrés, evitar el sobreendeudamiento y materializar proyectos de vida. Permite tomar decisiones informadas sobre el ahorro e inversión, garantizando un fondo para imprevistos y asegurando un futuro próspero y tranquilo.

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¿Cómo acceder al curso de finanzas personales del SENA?

Lo primero que debe saber es que debe tener un conocimiento previo del manejo de las herramientas como el internet, navegadores, búsqueda de información, descarga de archivos, correo electrónico, chats, procesadores de texto.

Los interesados deben inscribirse a través de la plataforma Betowa en el curso ‘ingresos y gastos personales’. Foto: 123 Rf

También deberá cumplir más de 14 años si quiere aplicar. El curso detalla que en este se podrá aprender a generar la información contable, financiera y fiscal según normas legales y políticas organizacionales.

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El curso tiene una duración de unas 40 horas y el programa es complementario 100 % virtual.

Si desea inscribirse, debe seguir estos pasos:

Debe ingresar a la plataforma Betowa y allí buscar el curso ‘Ingresos y gastos personales’.

Luego deberá hacer clic en ‘inscribirme’

Finalmente, deberá iniciar sesión o registrarse en la plataforma, en caso de que no tenga un usuario.