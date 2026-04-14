Aprenda a usar la IA con nuevo curso gratuito del SENA: dura 48 horas y es virtual; así puede inscribirse

Desde hace varios años y con el paso del tiempo, la IA cada vez ha ganado más popularidad en el mundo. Cada vez son más las personas que la utilizan para las tareas cotidianas o también para las más complejas tareas a nivel profesional y académico.

Esto se debe a que la IA permite procesar volúmenes masivos de datos con rapidez superior a la humana, facilitando la toma de decisiones precisas, automatizando tareas repetitivas y potenciando la innovación.

Al invertir en la educación técnica, se generan oportunidades laborales y se contribuye al desarrollo sostenible de las comunidades. De esta manera, se fortalece el tejido social y se promueve un futuro más próspero para el país. Foto: Sena Regional Cauca

Recientemente, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, anunció un nuevo curso para los interesados en ahondar más en este mundo. Ahora está disponible un nuevo curso de inteligencia artificial, tanto en modalidad virtual como presencial.

En este curso se podrá aprender la generación de códigos de software con inteligencia artificial. Entre las habilidades a desarrollar está la creación de una solución de software de acuerdo con especificaciones de diseño y marcos de referencia.

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La duración es de 48 horas y los contenidos son la introducción y aplicación de la inteligencia artificial, además de los fundamentos de algoritmos, lógica y lenguajes de programación generativa, fundamentos de programación estructurada y herramientas de desarrollo.

Solo el 25 por ciento de las universidades en Colombia ofrece programas en IA. Foto: InfiniteFlow - stock.adobe.com

Otro de los cursos también disponibles es el de gestión de datos en modelos de inteligencia artificial. Entre las habilidades a desarrollar, se busca que puedan integrar datos según procedimiento técnico y especificaciones de proceso de negocio.

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La duración de este curso es de 48 horas y son dos los contenidos a tratar. El primero es la clasificación de datos en modelos de inteligencia artificial. El segundo son las técnicas de limpieza en modelos de aprendizaje automático.

Sena lanzó nuevo curso de IA. Foto: Getty Images / SENA

Adicional a ello, también hay un curso disponible denominado Transformación de datos en modelos de inteligencia artificial. En este se estudia el tipo de datos, datos estructurados, datos semiestructurados, calidad de los datos, estadística descriptiva, niveles de medición y variables numéricas.

Para aplicar, tenga en cuenta lo siguiente: