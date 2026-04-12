Dane abrió nuevos cursos de estadística en Colombia: fechas y cómo aplicar

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística es una de las entidades más importantes del país y encargada de planear, levantar, procesar y difundir estadísticas fundamentales sobre la población, economía y calidad de vida. Es importante dado que esta provee los datos necesarios para la toma de decisiones públicas, privadas y la creación de políticas sociales.

Las ciudades con mayor desempleo en Colombia y las que más se recuperan: esto reveló el Dane

Recientemente, se conoció un curso que abriría la entidad y que buscaría instruir a miles de colombianos en temas estadísticos. Esto para fortalecer las habilidades en el uso, análisis y producción de información de este tipo.

Son varios los cursos disponibles. Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta iniciativa, además, busca que los colombianos puedan estar cada vez más cerca del manejo de datos y con ello que se puedan entender las metodologías que usa la entidad para entregar datos como la inflación, el desempleo, entre otras cifras importantes.

¿Se eliminarán los exámenes de admisión en universidades? Así lo explicó el ministro de Educación

Tenga en cuenta que los cursos estarán abiertos para inscripciones entre el 7 y el 27 de abril. El inicio está estipulado para el próximo 5 de mayo. Recuerde que el curso es para cualquier persona interesada en fortalecer sus conocimientos en estadística, será en modalidad virtual a través de la plataforma Aprend@net.

Estos cursos tienen además la posibilidad de obtener un certificado oficial, que respalda la participación y el aprendizaje de quienes los completen.

Los cursos del DANE entregan un certificado oficial. Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre las temáticas que tienen los cursos está la producción de información, el diseño y construcción de indicadores, así como el fortalecimiento de registros administrativos. Adicional a ello, se incluyen metodologías, sistemas y normas técnicas orientadas a garantizar la calidad de los procesos estadísticos.

Producción de café cae más de 30% y complica panorama del sector

Los siguientes son los cursos disponibles:

Política de Gestión de la Información Estadística Diseño y Construcción de Indicadores Proceso Estadístico Condiciones para la evaluación de la calidad estadística Enfoque diferencial e interseccional en la producción estadística Clasificaciones Estadísticas Económicas 1. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas Revisión 4 Adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C.) Clasificaciones Estadísticas Sociales 1. Clasificación Internacional Normalizada de la Educación Adaptada para Colombia (CINE A.C.) y Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia (CUOC) Clasificaciones estadísticas sociales 2. Clasificación Internacional de Actividades para Estadísticas de Uso del Tiempo Adaptada para Colombia (ICATUS 2016 A.C.) y Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos Adaptada para Colombia (ICCS A.C.) Clasificaciones Estadísticas Económicas 2. Clasificación Central de Productos Versión 2.1 Adaptada para Colombia (CPC Ver. 2.1 A.C.) Norma técnica de la calidad del proceso estadístico NTC PE 1000:2020 Datos ciudadanos: fundamentos para la generación de información estadística

Icetex y Fodesep abren becas para estudiar Inteligencia Artificial y Física: así puede aplicar

Si usted desea inscribirse, puede ingresar al siguiente link para dejar sus datos y obtener más información.

Ingrese al link y deje sus datos para inscribirse. Foto: Getty Images