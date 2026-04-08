Icetex y Fodesep abren becas para estudiar Inteligencia Artificial y Física: así puede aplicar

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) confirmó una alianza con el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (Fodesep) para la apertura de una convocatoria internacional.

Icetex lanza nueva alternativa para acceder a descuentos: deberán cumplir varios requisitos y tomar esta decisión

Se trata de la Misión Académica de Inteligencia Artificial, Innovación Tecnológica y Física Cuántica, que se llevará a cabo en la República Popular China y está dirigida a directivos de instituciones de educación superior en Colombia.

Esta iniciativa tiene como propósito facilitar el acercamiento de los líderes académicos a los ecosistemas de innovación tecnológica del país asiático.

Durante un período de 13 días, los participantes cumplirán una agenda en ciudades como Beijing, Shanghái, Hangzhou, Shenzhen y Hong Kong, donde visitarán universidades, centros de investigación y empresas dedicadas a la computación cuántica y la manufactura inteligente.

Alcance y financiación del programa

El programa está dirigido a rectores, vicerrectores y personal directivo-administrativo de instituciones afiliadas a FODESEP, con responsabilidades en procesos de transformación digital y cooperación internacional.

Según los términos de referencia, la convocatoria seleccionará hasta 15 beneficiarios, quienes recibirán financiación del 100 % del valor del programa académico y los traslados aéreos.

La experiencia incluye conferencias especializadas y encuentros corporativos destinados a fortalecer las capacidades institucionales. “Esta misión a China permitirá conocer avances en inteligencia artificial, tecnología y transformación digital para impulsar el desarrollo de las instituciones del país”, señaló el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo Gómez.

El funcionario subrayó que la conexión con estos ecosistemas globales busca promover planes de multiplicación del conocimiento en el sistema educativo colombiano.

Ampliación de plazos y canales de postulación

Aunque inicialmente el cierre de la convocatoria estaba previsto para el pasado martes 7 de abril, la institución decidió extender el plazo para recibir postulaciones. El nuevo límite para que los aspirantes realicen su inscripción a través de la plataforma oficial de internacionalización del Icetex será el próximo viernes 10 de abril.

Para realizar el proceso de postulación, se debe ingresar a la página web oficial del Icetex, siguiendo la ruta: sección Becas para Estudios en el Exterior, Programas Especiales y Programas Cofinanciados.

La entidad recordó que todos los trámites deben efectuarse de manera directa y sin costo. Asimismo, hizo un llamado a los interesados para evitar el uso de intermediarios y reportar cualquier irregularidad o intento de engaño por parte de tramitadores a través de los canales de denuncia dispuestos por la institución.