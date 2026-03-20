Educación

Icetex lanza nueva alternativa para acceder a descuentos: deberán cumplir varios requisitos y tomar esta decisión

La entidad lanzó una nueva alternativa.

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Redacción Semana
20 de marzo de 2026, 3:18 p. m.
Esta es la alternativa nueva que ofrece el Icetex.
Esta es la alternativa nueva que ofrece el Icetex. Foto: SEMANA

El Icetex es una de las instituciones más importantes en materia financiera y educativa en el país. Esta promueve la educación superior en Colombia, financiando matrículas de pregrado y posgrado mediante créditos con tasas de interés bajas y opciones de condonación (no devolución) para estudiantes, principalmente de escasos recursos.

Es clave para miles de jóvenes, dado que democratiza el acceso a la universidad, permitiendo que miles de jóvenes estudien sin tener el dinero inmediato, con opciones de pago flexible que se ajustan a sus necesidades, facilitando la permanencia y graduación.

Icetex créditos
Esto es lo que debe saber sobre la alternativa. Foto: Montaje Adobe Stock/Colprensa

Son miles los usuarios que no pueden pagar a tiempo su crédito y llegan a entrar en mora. Sin embargo, recientemente la entidad lanzó una nueva alternativa para motivar a más jóvenes a que paguen a tiempo y así accedan a mejores posibilidades para saldar su crédito.

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La entidad aseguró que los beneficiarios de un crédito que mantengan un historial ejemplar de pagos, podrán acceder a un beneficio a modo de condonación parcial del capital de su deuda. Esto solo si pagan de manera anticipada el saldo pendiente.

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El presidente de la entidad, Álvaro Urquijo, aseguró que el porcentaje que se condonará depende netamente de cuántos años le queda al estudiante para completar el pago. Esto significa que el porcentaje se genera por cada año completo que se anticipe el pago.

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Estos son los requisitos. Foto: Crédito: Colprensa/Getty

Entre los requisitos para acceder a ello, el crédito del beneficiario deberá encontrarse en etapa de amortización, además de realizar los pagos mensuales correspondientes. El beneficiario debe estar al día con sus pagos y haber tenido por lo menos un año de pagos a tiempo.

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También debe haber pagado al menos 10% de la totalidad de las cuotas del crédito y contar con un saldo o deuda igual o superior a cuatro salarios mínimos legales vigentes.

Quienes cumplan con las anteriores medidas, podrán acceder al descuento por pago.

El decreto ya estaría listo.
Son varias las medidas que debe cumplir. Foto: Colprensa