¿Cómo estudiar gratis en Bogotá?, se acerca el cierre de inscripciones

En medio de un panorama laboral cada vez más especializado, es importante estar en constante formación académica para poder responder a las demandas que sugiere el mercado laboral.

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En consonancia con esto, la Alcaldía de Bogotá ha abierto nuevos espacios que buscan que las personas puedan acceder a cursos de manera gratuita y, de ese modo, ayudar a que estas puedan encontrar mejores oportunidades de trabajo.

Estos cursos se han habilitado a través del denominado programa “Experta”, que funciona como una articulación entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Estudiar gratis en Bogotá. Foto: Getty Images

Los cursos que se imparten responden a los distintos sectores laborales que han evidenciado un crecimiento importante en la ciudad, lo que a su vez significa que en estos se necesita fuerza laboral capacitada que pueda ser integrada, contando con la formación necesaria para suplir los requerimientos.

¿A quién están dirigidos los cursos?

Estos cursos se dirigen a personas que buscan mejores oportunidades laborales, así como a aquellas que desean mejorar su perfil profesional.

¿Qué duración tienen los cursos?

Los cursos están planteados para tener una duración de 60 horas, además de ser en modalidad híbrida; es decir, hay espacios de trabajo virtual y espacios de trabajo presencial, buscando de ese modo desarrollar las habilidades necesarias que se espera adquieran las personas que los toman.

La formación académica mejora las oportunidades laborales. Foto: Getty Images

¿A qué cursos se puede acceder?

Servicios administrativos : herramientas digitales y organización empresarial.

: herramientas digitales y organización empresarial. Logística y distribución : enfocado en gestión de inventarios y transporte de mercancías.

: enfocado en gestión de inventarios y transporte de mercancías. Manufactura y operación de maquinaria : formación técnica para procesos industriales.

: formación técnica para procesos industriales. Área comercial : estrategias de ventas y negociación.

: estrategias de ventas y negociación. Empleos verdes : contenidos en sostenibilidad, economía circular y uso responsable de recursos.

: contenidos en sostenibilidad, economía circular y uso responsable de recursos. Audiovisual y animación digital : cursos en producción, cámara y edición.

: cursos en producción, cámara y edición. Gastronomía : formación en técnicas culinarias y servicio en restaurantes.

: formación en técnicas culinarias y servicio en restaurantes. BPO y servicio al cliente : enfocados en atención multicanal y comunicación efectiva.

: enfocados en atención multicanal y comunicación efectiva. Salud y cuidado humano: cursos sobre bienestar y atención en diferentes etapas de la vida.

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¿Cómo inscribirse a los cursos?

Para inscribirse a los distintos cursos ofrecidos es importante ingresar a la página web https://desarrolloeconomico.gov.co/experta/. Allí usted puede explorar los diferentes programas y seleccionar aquel que le genere más interés. Luego, debe dar clic en la opción “inscribirme a este curso” y completar el formulario con sus respectivos datos personales. Una vez completado, le llegará la información sobre las fechas de inicio del curso.

Recuerde que las inscripciones estarán disponibles hasta el viernes 20 de marzo.