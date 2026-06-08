Según cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad, 1,04 millones de vehículos salieron de la capital y 965.000 están proyectados para ingresar. Para garantizar la seguridad, se dispusieron 200 funcionarios en la vía entre Agentes Civiles de Tránsito, Guías de Movilidad y Policías de Tránsito. Además, habrá reversible en la carrera Séptima para agilizar la entrada a Bogotá.

La medida se llevará a cabo desde la calle 245 hasta la 183 en dirección norte-sur. El reversible iniciaba a las 4:30 p. m. y va hasta las 8:00 o 9:00 p. m., dependiendo la cantidad de vehículos que estén ingresando por esa carretera.

El pico y placa regional estará vigente desde las 12:00 p. m. en nueve corredores de acceso a la ciudad. De 12:00 m. a 4:00 p. m., podrán ingresar a la ciudad los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m., ingresarán los carros con placas finalizadas en una cifra impar (1, 3, 5, 7, 9). La medida no regirá antes de las 12 y después de las 8 p. m.

Los corredores donde se implementa el pico y placa regional son la autopista Norte, la Autosur, la avenida calle 13, la avenida calle 80, la avenida carrera Séptima, la avenida Boyacá (vía al Llano), la vía Suba–Cota, la vía a La Calera y la vía a Choachí.

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Así se avanza el plan retorno:

06:45 a. m.: accidente en Usaquén

Se presentó un siniestro entre una camioneta y un automóvil en la Autonorte con calle 163A, sentido sur-norte.

06:39 a. m. Falla semafórica en la Av. Boyacá

Reportan fallas en un semáforo de la Av. Boyacá con calle 170. El equipo de semaforización ya se encuentra realizando medidas correctivas.

06:19 a. m.: Condiciones favorables de movilidad

A esta hora se presentan carreteras húmedas en los nueve corredores de entrada a la ciudad y condiciones favorables.