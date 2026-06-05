Plan éxodo y retorno: más de un millón de vehículos saldrán de Bogotá este puente festivo

Este puente festivo del sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de junio se implementarán nuevamente las medidas del plan éxodo y retorno en Bogotá. Según cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad, se espera que 1,04 millones de vehículos salgan de la ciudad y 965.000 ingresen.

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Las autoridades anunciaron que intensificarán su presencia en los corredores de entrada y salida de la ciudad. Con el objetivo de agilizar la movilidad, dispondrán de 200 funcionarios en la vía entre Agentes Civiles de Tránsito, Guías de Movilidad y Policías de Tránsito.

El Centro Estratégico de Movilidad de la entidad ofrecerá coordinación en tiempo real para atender cualquier novedad en la carretera. Una de las medidas que llevarán a cabo es ajustar los tiempos de los semáforos en las salidas y accesos más transitados de la capital.

También se realizarán monitoreos con autoridades distritales, municipios aledaños y concesionarios viales. La intermitencia semafórica de la Autopista Sur se activará en colaboración con Soacha.

Habrá reversible en la Carrera Séptima entre calles 245 y 183 para facilitar el retorno a la ciudad. Además, la entidad indicó que realizarán 24 operativos de control enfocados en seguridad vial, con atención al exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y el incumplimiento de las normas de tránsito.

Pico y placa regional

El lunes 8 de junio habrá pico y placa regional en nueve corredores de acceso a la capital. De 12:00 m. a 4:00 p. m., podrán ingresar a la ciudad los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8). Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., ingresarán los carros con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9). Antes de las 12 y después de las 8 p. m. no aplicará la medida.

Los corredores donde se implementará el pico y placa regional son:

Autopista Norte

Autopista Sur

Avenida Calle 13 (Centenario)

Avenida Calle 80

Avenida Carrera Séptima

Avenida Boyacá (Vía al Llano)

Vía Suba–Cota

Vía a La Calera

Vía a Choachí

La aplicación del pico y placa regional se llevará a cabo en nueve corredores clave de ingreso a Bogotá. Foto: Captura de pantalla tomada de x @SectorMovilidad

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En cuanto a la Terminal de Transporte de Bogotá, se espera que en el puente salgan 246.000 pasajeros desde las tres sedes. En Salitre, se proyecta una mayor afluencia con 139.000 viajeros, seguida por la sede Norte con más de 62.000 y la sede Sur con cerca de 44.000 usuarios.

Según las autoridades, los destinos más demandados por los bogotanos son Girardot, Sogamoso, Cali, Ibagué, Neiva, Medellín, Villavicencio, Fusagasugá, Bucaramanga y Cúcuta.