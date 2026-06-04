Agentes de tránsito estarían montando retenes ilegales, denuncia concejal de Bogotá

Se destapó una nueva polémica alrededor de los operativos de tránsito de Bogotá, luego de que el concejal Julián Forero, conocido como Fuchi, denunciara que algunos agentes estarían realizando retenes y procedimientos cuando aparentemente se encuentran fuera de servicio.

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La denuncia del concejal Forero

El pasado 28 de mayo se llevó a cabo una nueva mesa de trabajo en la Personería de Bogotá, con la participación de la Secretaría Distrital de Movilidad, ante una solicitud del concejal Fuchi, quien alertó sobre múltiples denuncias ciudadanas.

Las acusaciones en mención de la ciudadanía están relacionadas con posibles irregularidades, malos procedimientos y presuntos abusos de algunos agentes de tránsito en lo que serían retenes irregulares instaurados por funcionarios por fuera de su operación habitual.

Concejal Julián Forero 'Fuchi' denunció este procedimiento. Foto: Guillermo Torres

En múltiples puntos de la ciudad se habría replicado el mismo patrón: ciudadanos que estaban siendo detenidos en diferentes retenes evidenciaban la ilegalidad del procedimiento en el aplicativo Prudencia.

Prudencia nació como una herramienta clave para garantizar la transparencia y veracidad de estos procedimientos. La Secretaría de Movilidad respondió a la problemática; sin embargo, esta dejó una mayor preocupación.

Polémica respuesta de la Secretaría de Movilidad

Desde la entidad distrital se explicó que la información del aplicativo se actualiza con base en la programación realizada desde el día anterior. Lo anterior permite apreciar que esta sería la causa de que no se evidencie la validez de los procedimientos.

Esta respuesta generó preocupación en el Concejo, ya que, si la herramienta fue creada para brindar confianza y garantías a la ciudadanía, debe reflejar la realidad de lo que ocurre en las calles.

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“Si una herramienta fue creada para dar transparencia, debe cumplir esa función. No podemos permitir que existan dudas sobre la legalidad de los procedimientos que se realizan en las calles”, declaró el concejal Julián Forero.

Petición a la Personería y a la Secretaría de Movilidad

Forero pidió una mayor intervención de la Personería de Bogotá para garantizar transparencia en los procedimientos realizados por las autoridades de tránsito. Además, solicitó que se fortalezcan los mecanismos de control y seguimiento a las actuaciones de los agentes.

“Los ciudadanos tienen derecho a saber quién está en servicio y quién no”, aseguró el concejal.

Por el momento, se conoció que las mesas de trabajo continuarán realizándose con el acompañamiento de la Personería, la Secretaría de Movilidad y representantes ciudadanos, para revisar las quejas presentadas por los ciudadanos y fortalecer los mecanismos de control sobre los procedimientos de tránsito que se adelantan en la ciudad.