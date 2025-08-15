Suscribirse

Nación

Cinco colombianos, incluidos firmantes del acuerdo de paz, fueron retenidos en la frontera por autoridades venezolanas

Las personas fueron retenidas cerca al puente binacional en el departamento de Arauca.

Redacción Nación
15 de agosto de 2025, 2:07 p. m.
En la frontera con Venezuela se han intensificado los controles de la Guardia Bolivariana a los colombianos.
En la frontera con Venezuela se han intensificado los controles de la Guardia Bolivariana a los colombianos. | Foto: guillermo torres-semana

De acuerdo con información revelada por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) de Colombia, cinco ciudadanos colombianos, entre ellos cuatro firmantes del acuerdo de paz, fueron retenidos por autoridades venezolanas.

Según el comunicado de la entidad, los hechos ocurrieron el jueves 14 de agosto en un punto cercano al puente binacional que conecta el departamento colombiano de Arauca con el estado Apure, en Venezuela, una zona fronteriza conocida por la complejidad en materia de seguridad y control migratorio.

El grupo detenido incluye a Diana Viloria Blanco, firmante de paz y delegada del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), instancia creada en el marco del acuerdo final de la paz, con el objetivo de coordinar y hacer seguimiento a la reincorporación social, económica y política de las y los exintegrantes de las antiguas Farc-EP.

Frontera de Arauca con Venezuela. Autoridades redoblarán presencia militar y policial por posesión presidencial en el vecino país.
Frontera de Arauca con Venezuela. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

También Camilo Vanegas Otálora, contratista de la ARN e integrante del equipo técnico del componente Comunes ante el CNR; así como a Mayiled Bustos Perdomo, Ómar Delgadillo Rincón y William Rodríguez Rojas, escoltas adscritos a la Subdirección Especializada de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Los escoltas portaban armas en cumplimiento de su labor de protección.

Lo más leído

1. Hija de Jorge Eliécer Gaitán envió carta al papá de Miguel Uribe Turbay por rechazar que Petro fuera a las exequias: “No puedo callar”
2. Versión del abuelo de Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá, es clave en su búsqueda: todo podría cambiar
3. Aterrador vaticinio de Mhoni Vidente sobre suceso que impactaría al mundo; reveló lugar en el que ocurriría: “Va a ser fuertísimo”
Contexto: ELN bloquea a Arauca: atravesó camiones en la vía Cuna de la Libertad previo a fiestas patronales de Tame; antiexplosivos del Ejército está en la zona

Según la ARN, las personas retenidas asistieron el 13 de agosto a un acto en Fortul, Arauca, donde se entregaron incentivos económicos a 25 asociaciones y cooperativas de firmantes de paz, parte de la estrategia para sostener proyectos productivos en las comunidades en proceso de reincorporación. El regreso a sus lugares de origen estaba programado para la tarde del día siguiente, 14 de agosto.

Sin embargo, según información preliminar, el grupo decidió cruzar el puente fronterizo con la intención de hacer turismo, momento en que fueron retenidos por autoridades venezolanas.

Contexto: Estos son los talonarios con QR de las disidencias en Arauca para cobrar extorsiones

La ARN manifestó que activó de inmediato los canales institucionales y diplomáticos para esclarecer el incidente y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas detenidas. También se estableció comunicación directa con las embajadas de Colombia y Venezuela para buscar el pronto y seguro retorno de los ciudadanos retenidos.

Contexto: Policía Nacional confirmó la liberación del exsecretario de Planeación de la Gobernación de Arauca que fue secuestrado en la vía a Tame

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cinco colombianos, incluidos firmantes del acuerdo de paz, fueron retenidos en la frontera por autoridades venezolanas

2. Grave accidente de tránsito en Bogotá: choque múltiple deja varias personas heridas en la Avenida Boyacá

3. Hija de Jorge Eliécer Gaitán envió carta al papá de Miguel Uribe Turbay por rechazar que Petro fuera a las exequias: “No puedo callar”

4. Este artículo de moda se agota en minutos y ahora puede encontrarlo en Walmart antes de que desaparezca

5. Secuestran a médica en Valle del Cauca junto a sus dos hijos; los menores ya fueron liberados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Retenes ilegalesColombiaVenezuelaFirmantes de pazautoridades

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.