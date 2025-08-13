Arauca
Estos son los talonarios con QR de las disidencias en Arauca para cobrar extorsiones
El Ejército avanza con más investigaciones.
Un operativo del Ejército Nacional en el departamento de Arauca dejó en evidencia cómo los grupos armados ilegales se las ingenian para poder delinquir con el cobro de las extorsiones a ganaderos, comerciantes y empresarios.
En un reciente operativo realizado por la institución militar se dejó en evidencia cómo los talonarios extorsivos cuentan con códigos QR para que las víctimas puedan tener una “mayor verificación” de que sí son los integrantes del grupo ilegal los que están haciendo los cobros.
En este caso era la estructura 10, Guadalupe Salcedo, de las disidencias de las Farc que estaría detrás de este tipo de prácticas. La última captura que se conoció en flagrancia fue de un presunto integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo de este grupo.
El hecho se produjo en el casco urbano del municipio de Arauca, cuando el sujeto fue sorprendido “en el momento en que recibía la suma de cinco millones de pesos, producto de una extorsión realizada a un comerciante local”.
De acuerdo con la inteligencia militar, el capturado estaría vinculado a una serie de cobros que oscilaban entre cinco y veinte millones de pesos, dirigidos a ganaderos, agricultores y comerciantes, “actividad con la que venía atemorizando a la población”.
Durante la operación, las autoridades incautaron un panfleto extorsivo alusivo al GAO-r E10, un teléfono celular y el dinero en efectivo.
Esta persona fue trasladada hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización y poder ser presentado en las próximas horas ante un juez con funciones de control de garantías, quien definirá su situación jurídica.
SEMANA conoció que el Gaula del Ejército Nacional avanza con más investigaciones con el fin de poder hacerle frente a estos grupos armados que siguen sembrando terror entre la población civil que reclama mayor seguridad en los territorios.
El Ejército Nacional reiteró que este golpe “ratifica el compromiso con la seguridad y bienestar de los habitantes del departamento de Arauca” e hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo que afecte la tranquilidad regional a través de la línea gratuita 147 del Gaula Militar.