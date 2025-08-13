Suscribirse

Arauca

Estos son los talonarios con QR de las disidencias en Arauca para cobrar extorsiones

El Ejército avanza con más investigaciones.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

13 de agosto de 2025, 1:37 p. m.
Capturado en Arauca por cobrar extorsiones.
Capturado en Arauca por cobrar extorsiones. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Un operativo del Ejército Nacional en el departamento de Arauca dejó en evidencia cómo los grupos armados ilegales se las ingenian para poder delinquir con el cobro de las extorsiones a ganaderos, comerciantes y empresarios.

En un reciente operativo realizado por la institución militar se dejó en evidencia cómo los talonarios extorsivos cuentan con códigos QR para que las víctimas puedan tener una “mayor verificación” de que sí son los integrantes del grupo ilegal los que están haciendo los cobros.

En este caso era la estructura 10, Guadalupe Salcedo, de las disidencias de las Farc que estaría detrás de este tipo de prácticas. La última captura que se conoció en flagrancia fue de un presunto integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo de este grupo.

Talonarios con QR de las disidencias de las Farc en Arauca.
Talonarios con QR de las disidencias de las Farc en Arauca. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El hecho se produjo en el casco urbano del municipio de Arauca, cuando el sujeto fue sorprendido “en el momento en que recibía la suma de cinco millones de pesos, producto de una extorsión realizada a un comerciante local”.

De acuerdo con la inteligencia militar, el capturado estaría vinculado a una serie de cobros que oscilaban entre cinco y veinte millones de pesos, dirigidos a ganaderos, agricultores y comerciantes, “actividad con la que venía atemorizando a la población”.

Contexto: Las Disidencias de las Farc denuncian que los están suplantando en las extorsiones: “sacamos un código QR”

Durante la operación, las autoridades incautaron un panfleto extorsivo alusivo al GAO-r E10, un teléfono celular y el dinero en efectivo.

Esta persona fue trasladada hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización y poder ser presentado en las próximas horas ante un juez con funciones de control de garantías, quien definirá su situación jurídica.

Los premios se pueden reclamar en oficinas autorizadas.
Cobraban extorsiones entre 2 y hasta 20 millones de pesos. | Foto: Colprensa

SEMANA conoció que el Gaula del Ejército Nacional avanza con más investigaciones con el fin de poder hacerle frente a estos grupos armados que siguen sembrando terror entre la población civil que reclama mayor seguridad en los territorios.

Contexto: Así fue la presión a los secuestradores del exsecretario de planeación de Arauca y sus dos escoltas para su liberación

El Ejército Nacional reiteró que este golpe “ratifica el compromiso con la seguridad y bienestar de los habitantes del departamento de Arauca” e hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo que afecte la tranquilidad regional a través de la línea gratuita 147 del Gaula Militar.

