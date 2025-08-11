Así fue la presión a los secuestradores del exsecretario de planeación de Arauca y sus dos escoltas para su liberación

Tras la liberación de Elkin Acosta Velásquez, exsecretario de planeación de la Gobernación de Arauca, quien fue secuestrado este viernes, 8 de agosto, en la vía que de Tame conduce a Arauca, entre los sectores de Santo Domingo y Betoyes, SEMANA conoció detalles de las labores adelantadas por el Ejército y la Policía Nacional.

En ese mismo hecho que, al parecer, fue perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron plagiados los dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que lo acompañaban.

De acuerdo con lo que se ha conocido, tras el secuestro de estas tres personas, el Ejército Nacional junto con la Policía Nacional desplegaron un operativo tanto terrestre como aéreo con el fin de ejercer presión a los guerrilleros que tenían al exsecretario y sus escoltas.

“De acuerdo con la información preliminar, el hecho se habría registrado en la vía que de Arauca conduce al municipio de Tame, donde hombres armados, que se identificaron como integrantes del ELN, interceptaron el vehículo en el que se movilizaban las víctimas, obligándolas a descender y privándolas de su libertad”, explicaron desde el Ejército Nacional.

La guerrilla del ELN fue la responsable de este secuestro. | Foto: AFP

Al mismo tiempo, señalaron que hubo sobrevuelo de helicópteros, pero también fue clave un dron que sirvió para entrar en detalle de cada uno de los movimientos de los guerrilleros que no pudieron seguir moviendo a los secuestrados.

“Tropas de la Décima Octava Brigada y del Gaula Militar, en coordinación con la Policía Nacional, activaron los protocolos y mecanismos de búsqueda, así como todas las capacidades de inteligencia militar con que cuenta el Ejército Nacional, con el objetivo de ubicar a los secuestrados”, explicaron.

De igual manera, precisaron que: “Gracias a estas acciones, y tras 24 horas de búsqueda, los captores decidieron liberar a las tres personas. Una vez se logró el contacto, se les brindó acompañamiento y seguridad”.

Hubo sobrevuelos en la zona del secuestro. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Al finalizar, desde el Ejército y la Policía indicaron que no bajarán la guardia con las operaciones en la zona donde hace presencia este grupo ilegal que coloca en jaque la seguridad de la población civil.

“Con este resultado, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional reafirman su compromiso con la protección, seguridad y tranquilidad de los habitantes del departamento de Arauca”, finalizaron.