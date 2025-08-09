Suscribirse

Política

Policía Nacional confirmó la liberación del exsecretario de Planeación de la Gobernación de Arauca que fue secuestrado en la vía a Tame

Al parecer, el funcionario habría sido retenido junto a sus dos escoltas por hombres armados pertenecientes al ELN.

Redacción Semana
9 de agosto de 2025, 7:02 p. m.
Elkin Acosta Velásquez, exsecretario de Planeación de Arauca.
En la tarde de este sábado 9 de agosto, la Policía de Arauca confirmó la liberación de Elkin Acosta Velásquez, exsecretario de planeación de la Gobernación de Arauca, quien fue secuestrado en ayer en la vía que de Tame conduce a Arauca, entre los sectores de Santo Domingo y Betoyes.

El hombre ya está con su familia y las autoridades llevando a cabo las entrevistas pertinentes al caso para poder establecer de manera certera quién o quiénes fueron los responsables del secuestro de los funcionarios públicos.

Un antecedente peligroso

Aunque todavía no hay claridad sobre las circunstancias que rodean este caso, hay que recordar que esta no es la primera vez que la familia de Elkin Acosta es víctima de secuestro.

En 2021, hombres armados ingresaron a la finca de Acosta, en la vereda El Rosario, en Arauca, y secuestraron a su padre, Guillermo Acosta Arias, de 66 años, y su hijo, Jesús Guillermo Acosta Velásquez, de 33. Ambos estaban en la finca Granja Santa Martha desarrollando labores de producción.

En ese momento, el gobernador del departamento, José Facundo Castillo, aseguró que adelantaría las pesquisas necesarias para la liberación de la familia.

“Tuve conocimiento del hecho por redes sociales y de inmediato me comuniqué con las autoridades, quienes avanzan en labores de investigación. Una vez las autoridades confirmen el hecho, informaremos a la comunidad al respecto y tomaremos las decisiones correspondientes”, dijo Castillo en su comunicado de 2021.

Según le relató en ese momento Allan Acosta Velásquez, familiar de los retenidos, al medio La Voz del Cinaruco, las personas que se los llevaron se identificaron como integrantes del décimo frente de las FARC y se los llevaron sin saber con precisión hacia dónde.

Allan manifestó a través del medio de comunicación que prefería no adelantarse a ningún detalle que pueda afectar la investigación del caso, pero confirmó que han recibido algunas amenazas de manera indirecta, “con cuestiones que habían pasado hacia mi suegro que es el exgobernador del departamento de Arauca (Ricardo Alvarado), y la semana anterior recibí una amenaza a mi celular donde se hablaba de algunas sumas de dinero importante”.

Explicó que la familia del exgobernador viene de sufrir un secuestro, el de Francisco Alvarado, quien fue liberado en febrero pasado, y debido a la familiaridad podría entrelazarse el secuestro que sufre la familia Acosta Velásquez. “Esperemos que no sea así, esperemos que sea un malentendido. Hasta el momento es lo único que podemos pensar, que se entrelazan estas dos situaciones que se están viviendo en este momento”, dijo Allan.

