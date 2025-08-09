Policía Nacional confirmó la liberación del exsecretario de Planeación de la Gobernación de Arauca que fue secuestrado en la vía a Tame

En la tarde de este sábado 9 de agosto, la Policía de Arauca confirmó la liberación de Elkin Acosta Velásquez, exsecretario de planeación de la Gobernación de Arauca, quien fue secuestrado en ayer en la vía que de Tame conduce a Arauca, entre los sectores de Santo Domingo y Betoyes.

El hombre ya está con su familia y las autoridades llevando a cabo las entrevistas pertinentes al caso para poder establecer de manera certera quién o quiénes fueron los responsables del secuestro de los funcionarios públicos.

El Departamento de Policía de Arauca confirmó la liberación del exsecretario de Planeación de la Gobernación y de otros dos funcionarios. Se indaga si los responsables son del ELN. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/cLpXljjXG0 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 9, 2025

Un antecedente peligroso

Aunque todavía no hay claridad sobre las circunstancias que rodean este caso, hay que recordar que esta no es la primera vez que la familia de Elkin Acosta es víctima de secuestro.

En 2021, hombres armados ingresaron a la finca de Acosta, en la vereda El Rosario, en Arauca, y secuestraron a su padre, Guillermo Acosta Arias, de 66 años, y su hijo, Jesús Guillermo Acosta Velásquez, de 33. Ambos estaban en la finca Granja Santa Martha desarrollando labores de producción.

Elkin Acosta Velásquez, exsecretario de Planeación de Arauca. | Foto: Semana

En ese momento, el gobernador del departamento, José Facundo Castillo, aseguró que adelantaría las pesquisas necesarias para la liberación de la familia.

“Tuve conocimiento del hecho por redes sociales y de inmediato me comuniqué con las autoridades, quienes avanzan en labores de investigación. Una vez las autoridades confirmen el hecho, informaremos a la comunidad al respecto y tomaremos las decisiones correspondientes”, dijo Castillo en su comunicado de 2021.

El gobernador @CastilloFacundo, se pronunció con respecto a un posible secuestro de dos araucanos en zona rural de Arauca.



“Tuve conocimiento del hecho por redes sociales y de inmediato me comuniqué con las autoridades, quienes avanzan en labores de investigación. pic.twitter.com/rUJZnGBVEu — Gobernación Arauca (@GobArauca) June 22, 2021

Según le relató en ese momento Allan Acosta Velásquez, familiar de los retenidos, al medio La Voz del Cinaruco, las personas que se los llevaron se identificaron como integrantes del décimo frente de las FARC y se los llevaron sin saber con precisión hacia dónde.

Allan manifestó a través del medio de comunicación que prefería no adelantarse a ningún detalle que pueda afectar la investigación del caso, pero confirmó que han recibido algunas amenazas de manera indirecta, “con cuestiones que habían pasado hacia mi suegro que es el exgobernador del departamento de Arauca (Ricardo Alvarado), y la semana anterior recibí una amenaza a mi celular donde se hablaba de algunas sumas de dinero importante”.

Guillermo Acosta Arias está enfermo. Familiares piden su inmediata liberación.- Cajón Araucano https://t.co/HRGOr8kB21 — John Carlos Gómez (@cajonaraucano) June 22, 2021