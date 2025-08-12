Suscribirse

Nación

Las Disidencias de las Farc denuncian que los están suplantando en las extorsiones: “sacamos un código QR”

Los criminales advierten a sus víctimas que otros delincuentes se hacen pasar por disidencias.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 7:29 p. m.
Con código QR, las disidencias de las Farc cobran extorsiones
Con código QR, las disidencias de las Farc cobran extorsiones. | Foto: Suministrada

Los comerciantes, transportadores, arroceros, contratistas y ganaderos de los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá tienen una advertencia de las disidencias de las Farc para el cobro de las “vacunas”.

Según los delincuentes, están siendo “víctimas” de una suplantación a manos de otros bandidos. De ahí que ahora las extorsiones se podrán pagar luego de una verificación de un código QR.

Este es el momento cuando la retroexcavadora y las volquetas llegan a esta zona de la denominada cordillera patiana.
Los criminales advierten a sus víctimas que otros delincuentes se hacen pasar por disidencias. | Foto: Tomadas de las Redes Sociales

“Los únicos encargados de recaudar las finanzas de los frentes 10, 28 y 45, es el camarada Richard Santos, Jean Carlos Medina y Sneyder González, los cuales estaremos enviando citaciones que cuentan con un código QR, para que las personas citadas lo escaneen y verifiquen que si es la organización que les hacen el llamado”, señalan en un video las disidencias de las Farc.

El “llamado” a que hacen referencia las disidencias de las Farc en su video, no es otra cosa que la extorsión directa a las víctimas, pero que adornan con términos que convierten el delito en una curiosa forma de aporte a una causa, que solo vive en la cabeza y la mentira de las disidencias de las Farc.

“Así evitaremos que todos los comerciantes, ganaderos, arroceros y empresarios, hagan los pagos a personas de las diferentes cárceles del país, que vienen haciendo llamadas y enviando personas para hacer cobros en sus negocios o viviendas, en los departamentos mencionados”, advirtieron las disidencias.

Las disidencias de las Farc, en muchos casos, tienen hombres en las grandes ciudades y Cali es una de ellas. La Policía dice conocer el número de integrantes aproximados de las células urbanas, pero no lo publican para no entorpecer las investigaciones en contra de sus integrantes.
Los criminales tienen azotadas varias regiones del país. | Foto: El País

El cabecilla que aparece en el video hace la recomendación de pagar únicamente tras la verificación del código QR que llevarán los extorsionistas en “las visitas”.

El criminal que aparece en el video incluso anticipa que el código QR se imprime en una papelería especial y así las víctimas o “citados” según él, podrán verificar y no equivocarse al hacer los pagos donde corresponde en las cuentas o depósitos que las disidencias dejaron como caja menor.

El descaro es de tal nivel que el presentador del video, que no se identifica, señala a quienes los están suplantando desde las cárceles, de ser los responsables de un daño a las víctimas, los comerciantes, empresarios y ganaderos extorsionados.

Contexto: Esta es la nueva vía que las disidencias de las Farc construyen en Jamundí: cobran un peaje de 700 mil pesos por persona. Quien no paga, se muere

“La papelería que estamos usando nosotros para citar a los comerciantes cuenta con el código QR para que verifiquen y no se equivoque haciendo los pagos a estos delincuentes, que le han hecho daño a todos los comerciantes del oriente colombiano”, señaló el cabecilla en el video.

