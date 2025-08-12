Los comerciantes, transportadores, arroceros, contratistas y ganaderos de los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá tienen una advertencia de las disidencias de las Farc para el cobro de las “vacunas”.

Según los delincuentes, están siendo “víctimas” de una suplantación a manos de otros bandidos. De ahí que ahora las extorsiones se podrán pagar luego de una verificación de un código QR.

Los criminales advierten a sus víctimas que otros delincuentes se hacen pasar por disidencias. | Foto: Tomadas de las Redes Sociales

“Los únicos encargados de recaudar las finanzas de los frentes 10, 28 y 45, es el camarada Richard Santos, Jean Carlos Medina y Sneyder González, los cuales estaremos enviando citaciones que cuentan con un código QR, para que las personas citadas lo escaneen y verifiquen que si es la organización que les hacen el llamado”, señalan en un video las disidencias de las Farc.

El “llamado” a que hacen referencia las disidencias de las Farc en su video, no es otra cosa que la extorsión directa a las víctimas, pero que adornan con términos que convierten el delito en una curiosa forma de aporte a una causa, que solo vive en la cabeza y la mentira de las disidencias de las Farc.

Lo más leído 1 . Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante

“Así evitaremos que todos los comerciantes, ganaderos, arroceros y empresarios, hagan los pagos a personas de las diferentes cárceles del país, que vienen haciendo llamadas y enviando personas para hacer cobros en sus negocios o viviendas, en los departamentos mencionados”, advirtieron las disidencias.

Los criminales tienen azotadas varias regiones del país. | Foto: El País

El cabecilla que aparece en el video hace la recomendación de pagar únicamente tras la verificación del código QR que llevarán los extorsionistas en “las visitas”.

El criminal que aparece en el video incluso anticipa que el código QR se imprime en una papelería especial y así las víctimas o “citados” según él, podrán verificar y no equivocarse al hacer los pagos donde corresponde en las cuentas o depósitos que las disidencias dejaron como caja menor.

El descaro es de tal nivel que el presentador del video, que no se identifica, señala a quienes los están suplantando desde las cárceles, de ser los responsables de un daño a las víctimas, los comerciantes, empresarios y ganaderos extorsionados.