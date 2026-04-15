Arauca impulsa expansión de la educación superior con millonaria inversión y nuevas sedes universitarias

En un departamento con rezagos históricos en el acceso a la educación superior, la administración del gobernador Renson Martínez Prada adelanta una estrategia orientada a cerrar brechas mediante inversiones cercanas a $ 40 mil millones y el fortalecimiento de la presencia de universidades públicas en el territorio.

Arauca registra una cobertura bruta de 6,8 %, una de las más bajas del país. Aunque el 31,88 % de los jóvenes logra el tránsito inmediato a la educación superior, la mayoría debía salir del departamento para continuar sus estudios, lo que ha estado asociado a altos niveles de deserción y bajo retorno profesional.

Arauca acelera la expansión de la educación superior con inversión millonaria y llegada de universidades públicas. Foto: Alcaldía de Arauca / API

Como respuesta, la administración departamental ha priorizado llevar la oferta educativa al territorio. Actualmente, 1.463 estudiantes cursan programas de educación superior en instituciones como la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Industrial de Santander (UIS), la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el Instituto Superior de Educación Rural (ISER), la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y la Universidad de los Llanos (Unillanos), lo que refleja un incremento en la oferta local.

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Uno de los ejes de la estrategia ha sido la articulación con el Gobierno nacional, especialmente en el caso de la UIS, cuya llegada ha permitido la apertura de programas presenciales, mientras avanza el desarrollo de su infraestructura.

De forma paralela, la Universidad Nacional de Colombia, Sede Orinoquía, avanza en la adecuación de laboratorios y un aula múltiple, con entrega prevista para mayo. Además, se proyecta una nueva inversión para un bloque de aulas con horizonte a 2027.

Gobernador Renson Martínez firma la inversión millonaria para la educación superior. Foto: Alcaldía de Arauca / API

A esto se suma la infraestructura de la UNAD en Arauquita, cuya entrega se prevé a mitad de año. El departamento también avanza en la ampliación de programas en áreas como ingeniería, arquitectura y ciencias aplicadas, con el objetivo de responder a las necesidades productivas regionales.