Arauca recibe por segundo año consecutivo el máximo reconocimiento nacional por su Programa de Alimentación Escolar

El departamento fue certificado como la mejor Entidad Territorial en la ejecución del PAE, destacando cobertura, eficiencia y articulación con productores locales.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 11:58 a. m.
Por segundo año consecutivo, el departamento de Arauca fue reconocido con el máximo galardón en la ‘Noche de la Excelencia’ del Ministerio de Educación Nacional, al ser certificado como la mejor Entidad Territorial (ETC) de Colombia en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE). La región superó a 97 administraciones del país en desempeño integral.

Bajo el liderazgo del gobernador Renson Martínez Prada, Arauca se destacó por la eficiencia en la gestión de recursos, el aumento de coberturas, la articulación con pequeños productores, el fortalecimiento de los Comités de Alimentación Escolar (CAE), el cumplimiento de lineamientos, la promoción de alimentación saludable, el reporte oportuno de información y el inicio del programa en sincronía exacta con el calendario académico 2026.

El PAE en Arauca opera mediante tres modalidades: ‘Mayoritario’, ‘Indígena’ y ‘Rural disperso’, con cobertura del 100% en zonas rurales y del 85% en áreas urbanas. La administración continúa trabajando para lograr la universalidad total del servicio. El modelo Rural Disperso permite que asociaciones de padres de familia operen directamente el programa en municipios como Cravo Norte, garantizando la entrega puntual de alimentos incluso en zonas de difícil acceso.

El programa también alcanza cobertura universal en las ocho residencias escolares del departamento, ofreciendo cinco tiempos de alimentación diarios a 598 estudiantes, incluidas comunidades indígenas Sikuani, Uwa, Betoy, Hitnu y Makaguan. Mediante una alianza con el SENA, se fortalecieron las capacidades de las manipuladoras de alimentos, asegurando menús que cumplen con las Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes (RIEN).

Actualmente, el PAE beneficia a 36.341 estudiantes en 450 sedes educativas, genera más de 1.200 empleos y ha formalizado laboralmente a 700 manipuladoras de alimentos. La estrategia ‘Estudiar Nos Mueve’, impulsada por el gobernador, promueve la matrícula y fortalece el transporte escolar, asegurando educación y nutrición.

“Al iniciar clases no solo alimentamos el futuro de nuestros niños; movemos el comercio local, las compras a nuestros pequeños productores y dinamizamos la economía regional”, afirmó la administración departamental. Con este reconocimiento, Arauca se consolida como referente de eficiencia educativa en Colombia.

