Terror en Crucesitas, jurisdicción de Valdivia: bus intermunicipal y dos tractocamiones fueron incinerados

En las horas de la madrugada del domingo 10 de mayo de 2026, se confirmó que un bus intermunicipal y dos tractocamiones fueron incinerados en el sector Crucesitas, jurisdicción de Valdivia, en el norte de Antioquia.

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Tras las primeras verificaciones de las autoridades, se confirmó el hallazgo de una bandera del ELN y un artefacto explosivo artesanal. En la zona hacen presencia diversos grupos al margen de la ley que han perpetrado diversas acciones contra el comercio y la población civil.

#Atención | Un bus intermunicipal y dos tractocamiones fueron incinerados en el sector Crucesitas, jurisdicción de Valdivia, norte de antioqueño. En el lugar las autoridades encontraron una bandera del ELN y un artefacto explosivo improvisado. pic.twitter.com/B1XJLmA4LM — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) May 10, 2026

El hecho ocurrió sobre uno de los corredores viales más importantes del departamento, una vía estratégica que comunica a Medellín con la costa Caribe y por la que diariamente se movilizan cientos de vehículos de carga, transporte público y viajeros particulares.

Según versiones preliminares entregadas por las autoridades, varios sujetos armados habrían interceptado los automotores, obligado a sus ocupantes a descender y posteriormente les prendieron fuego.

Guerrilla del ELN habría sido la responsable de la quema del bus y los tractocamiones. Foto: Guillermo Torres / Semana

El hecho obligó a la intervención de unidades especializadas antiexplosivos, que realizaron la verificación del elemento abandonado para evitar riesgos a la población civil y a los conductores que circulaban por esta importante vía que conecta al norte del país con la capital antioqueña.

La quema de vehículos genera además afectaciones económicas y de movilidad, especialmente para el transporte de carga y pasajeros que diariamente utiliza este corredor vial. Varias empresas de transporte manifestaron preocupación por las condiciones de seguridad y solicitaron mayores garantías para operar en la región.

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En los últimos meses, diferentes sectores del norte antioqueño han registrado acciones violentas relacionadas con grupos armados ilegales, situación que mantiene en alerta a las autoridades departamentales y a la fuerza pública.

Por esta razón, se realizan diversos operativos militares y policiales en Valdivia y municipios cercanos con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar nuevos ataques. Hay que recordar que, por medio de las líneas de emergencia, las personas pueden reportar cualquier alteración del orden público.