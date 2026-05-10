Terror en Crucesitas, jurisdicción de Valdivia: bus intermunicipal y dos tractocamiones fueron incinerados

En las horas de la madrugada del domingo 10 de mayo de 2026, se confirmó que un bus intermunicipal y dos tractocamiones fueron incinerados en el sector Crucesitas, jurisdicción de Valdivia, en el norte de Antioquia.
Tras las primeras verificaciones de las autoridades, se confirmó el hallazgo de una bandera del ELN y un artefacto explosivo artesanal. En la zona hacen presencia diversos grupos al margen de la ley que han perpetrado diversas acciones contra el comercio y la población civil.
#Atención | Un bus intermunicipal y dos tractocamiones fueron incinerados en el sector Crucesitas, jurisdicción de Valdivia, norte de antioqueño. En el lugar las autoridades encontraron una bandera del ELN y un artefacto explosivo improvisado. pic.twitter.com/B1XJLmA4LM— Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) May 10, 2026
El hecho ocurrió sobre uno de los corredores viales más importantes del departamento, una vía estratégica que comunica a Medellín con la costa Caribe y por la que diariamente se movilizan cientos de vehículos de carga, transporte público y viajeros particulares.
Según versiones preliminares entregadas por las autoridades, varios sujetos armados habrían interceptado los automotores, obligado a sus ocupantes a descender y posteriormente les prendieron fuego.
El hecho obligó a la intervención de unidades especializadas antiexplosivos, que realizaron la verificación del elemento abandonado para evitar riesgos a la población civil y a los conductores que circulaban por esta importante vía que conecta al norte del país con la capital antioqueña.
La quema de vehículos genera además afectaciones económicas y de movilidad, especialmente para el transporte de carga y pasajeros que diariamente utiliza este corredor vial. Varias empresas de transporte manifestaron preocupación por las condiciones de seguridad y solicitaron mayores garantías para operar en la región.
En los últimos meses, diferentes sectores del norte antioqueño han registrado acciones violentas relacionadas con grupos armados ilegales, situación que mantiene en alerta a las autoridades departamentales y a la fuerza pública.
Por esta razón, se realizan diversos operativos militares y policiales en Valdivia y municipios cercanos con el objetivo de garantizar la seguridad y evitar nuevos ataques. Hay que recordar que, por medio de las líneas de emergencia, las personas pueden reportar cualquier alteración del orden público.