En las horas de la noche del sábado 9 de mayo, el país conoció por medio de la cuenta de X del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, sobre una explosión en la mina Las Quintas de Cucunubá.

En la misma, quedaron atrapados cuatro mineros, los cuales realizaban sus labores al momento de la explosión.

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En horas de la mañana del día siguiente, domingo 10 de mayo, el delegado del cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, Álvaro Farfán, confirmó a La FM que fueron encontrados sin vida los cuerpos de los cuatro mineros.

“Al finalizar la tarde de este sábado se ha presentado una explosión en la mina #LasQuintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo del municipio de #Cucunubá. Por ahora se reportan cuatro trabajadores atrapados: Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López”, señaló el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Al finalizar la tarde de este sábado se ha presentado una explosión en la mina #LasQuintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo del municipio de #Cucunubá. Por ahora se reportan cuatro trabajadores atrapados: Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel… pic.twitter.com/a3md51TzdS — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) May 10, 2026

Las cuatro personas fallecidas serían Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López, según los primeros reportes de las autoridades.

Actualmente, se presentan las labores de criminalística necesarias para el posterior reconocimiento de los cuerpos y su entrega a los familiares de los fallecidos.

Explosión en mina de Las Quintas, ubicada en la vereda Pueblo Viejo del municipio de Cucunubá, Cundinamarca. Foto: Tomada de @JorgeEmilioRey

Labores iniciales de rescate

En las labores de rescate iniciales hicieron parte bomberos de Ubaté, ambulancias con personal médico y organismos de atención de emergencias, además del Grupo de Rescate Minero, la Policía de Cundinamarca y la Alcaldía Municipal.

Hay que señalar que este tipo de minas debe cumplir con una serie de normas y de condiciones para sus operaciones, razón por la cual reciben la visita constante de las autoridades para verificar su operación.

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La mina que presentó la explosión llevaba más de una década con operaciones en la zona, la cual es conocida por su alto potencial minero y cuenta con diversas exploraciones. Las investigaciones deberán determinar si se presentó alguna falla en las condiciones de seguridad o si se presentaron factores externos.