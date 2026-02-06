Una grave emergencia se presentó en la mina de carbón conocida como La Vidriosa, ubicada en la vereda Las Peñas, en el municipio de Guachetá, en el departamento de Cundinamarca.

Según confirmaron las autoridades, una explosión se registró cuando varios mineros realizaban sus labores, por lo que los trabajadores quedaron atrapados en el sitio desde la noche de este jueves, 5 de febrero.

Organismos de emergencia realizando las labores para intentar rescatar a los mineros. Foto: API

El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, confirmó que son seis los mineros que se encontraban en el sitio cuando ocurrió la emergencia.

Una vez se conoció la explosión, se activó el grupo de salvamento minero, que está a cargo de la Agencia Nacional de Minas, y también se pusieron en marcha otros grupos operativos como la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Policía Nacional, entre otros.

Explosión en mina de Guachetá, Cundinamarca, deja varios mineros atrapados; esto es lo que se sabe

“Se hizo un proceso de evaluación en la mina y se estableció que hay acumulación de gas metano, lo que hace necesaria la movilización de un ventilador especializado para poder sacar este gas”, precisó.

Una vez que se logre realizar este proceso, se iniciarán las labores con el objetivo de rescatar a los trabajadores de la mina. Sin embargo, el capitán Farfán confirmó que hasta el momento no se ha logrado entablar comunicación con ellos.

“Continuamos en este proceso de labor de búsqueda y rescate de estas personas”, añadió.

Los seis mineros atrapados son Iván Martínez, Arnold Arias, Óscar Castrillón, Huilan Montaño, Manuel Medina y Celso Murcia.

Alerta por un nuevo frente frío que ingresará al Caribe colombiano este viernes: se anticipan más lluvias, vientos y oleajes más fuertes

Por su parte, la Alcaldía del mencionado municipio lamentó lo acontecido y señaló que presta toda la disposición necesaria para ayudar en las labores que se están adelantando y poder llegar hasta el sitio en el que están los trabajadores.

Dada la explosión, la acumulación de gas y las horas que han pasado, no se descarta que alguna de estas personas haya perdido la vida, pero esto no ha sido confirmado hasta el momento por las autoridades.

De igual forma, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, permanece atento a la situación y destacó que no se puede precisar si hay sobrevivientes o no, lo que solo se conocerá hasta que se logre tener contacto visual.

Por ahora, los organismos de emergencia avanzan para poder sacarlos de esta mina, aunque el trabajo ha sido complejo.