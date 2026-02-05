Cundinamarca

Explosión en mina de Guachetá, Cundinamarca, deja varios mineros atrapados; esto es lo que se sabe

Las autoridades informaron que al parecer hay víctimas fatales y personas lesionadas.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

6 de febrero de 2026, 1:36 a. m.
El Cuerpo de Bomberos y personal de socorro atiende la situación.
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chocontá, Subestación de Guachetá, informó en la noche de este jueves, 5 de febrero, sobre una explosión minera en la mina denominada Mata Siete, ubicada en la vereda Peñas, jurisdicción del municipio de Guachetá en el departamento de Cundinamarca.

De acuerdo con el reporte preliminar, en el lugar se presentó una explosión al interior de la mina, donde varios de sus trabajadores quedaron atrapados.

De manera preliminar, se habla de posibles víctimas fatales y personas lesionadas, aunque hasta el momento no se ha confirmado el estado de salud de quienes se encontraban en el sitio.

La gestión del riesgo del municipio indicó que serían seis las personas involucradas en el incidente. Sin embargo, las autoridades señalaron que aún no se cuenta con información oficial sobre su condición.

En la zona hacen presencia el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chocontá, el grupo de rescate minero, unidades de la Policía Nacional, personal de la Alcaldía municipal y equipos de apoyo del hospital local.

Imagen de referencia. Más de 50 de los trabajadores de Esmeraldas Santa Rosa fueron retenidos en la tarde de este viernes 28 de abril.
Imagen de referencia de mineros. Foto: AFP

Por el momento, los organismos de socorro trabajan de manera articulada en las labores de búsqueda y rescate con vida de estos mineros.

Jorge Emilio Rey Ángel, gobernador de Cundinamarca, se refirió a esta explosión que ocurrió en límites con el departamento de Boyacá y que mantiene en alerta a las autoridades.

“La alta acumulación de gases al interior de la mina, sumado a la cantidad de material que obstaculiza el ingreso, ha dificultado las labores de búsqueda y el trabajo por parte de los equipos de rescate. No se puede precisar en este momento si hay sobrevivientes o no, solo hasta que se logre contacto visual”, dijo el mandatario.

Y agregó: “Las labores de búsqueda están siendo coordinadas por el grupo de rescate de la Agencia Nacional de Minería; también hacen presencia el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chocontá, Policía de Cundinamarca, la Alcaldía Municipal y la ESE Hospital de Guachetá con servicio de ambulancias”.

Las autoridades continúan recopilando información para establecer las causas de la explosión y determinar el número exacto de afectados. Se espera que en las próximas horas se entregue un balance oficial sobre la situación en la mina Mata Siete.

