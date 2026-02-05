Nación

Aparatoso accidente en la vía a La Línea deja varios muertos; esto se sabe

Hay cierre total en la vía Ibagué - Armenia.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

5 de febrero de 2026, 8:47 p. m.
El siniestro involucró un tractocamión y un camión. Foto: API

En la tarde de este jueves, 5 de febrero, se registró un aparatoso accidente de tránsito en el túnel Los Azulejos en la vía hacia La Línea. El hecho involucra varios vehículos de carga pesada.

Este siniestro ocurrió en el tramo que comunica a los municipios de Calarcá y Cajamarca, por lo que la vía Ibagué - Armenia se encuentra con cierre total.

El panorama es desalentador, donde un tractocamión de marca Kenworth con placas EST420 colisionó con un camión de marca Chevrolet, los cuales quedaron totalmente destruidos.

Miguel Bermúdez, director operativo de la Secretaría de Tránsito del Tolima, habló sobre este fatal accidente que dejó al menos una persona muerta y otra más herida con lesiones leves.

“El accidente se registró sobre la 1:30 de la tarde; dos vehículos de carga chocan, lamentablemente fallece uno de los conductores, uno de los vehículos llevaba maquinaria amarilla como carga, esa maquinaria cae al carril contrario y ocasiona el cierre total”, detalló el funcionario en entrevista con Caracol Radio.

Por el momento, las autoridades de tránsito del departamento se encuentran en el lugar de los hechos junto a miembros de la concesionaria que está a cargo de este tramo.

Las autoridades investigan este acidente. Foto: Secretaría de Movilidad Tolima

Nos encontramos trabajando para poder habilitar lo más pronto el corredor vial por la importancia que representa para la movilidad del país el cruce entre los departamentos del Tolima y el Quindío”, agregó Bermúdez.

En los videos que circulan en redes sociales se puede observar la magnitud del aparatoso accidente donde los vehículos están destrozados.

La vía permanecerá cerrada hasta que las autoridades pertinentes logren retirar de la carretera los camiones, así como también la maquinaria amarilla que cayó sobre la otra vía, por lo que piden a los conductores estar atentos al restablecimiento del tramo.

