Lo que inicialmente se reportó como un accidente, terminó siendo un atroz crimen: un video fue clave en la muerte de un polizón

Los hechos se presentaron el pasado 31 de enero a la altura de la vía a Quetame, Cundinamarca.

Redacción Nación
5 de febrero de 2026, 2:26 p. m.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención.
Foto: Getty Images

Un video fue clave para resolver la muerte de un hombre que se transportaba de manera irregular, como polizón, en un tractocamión que transitaba entre Bogotá y Villavicencio (Meta), el pasado 31 de enero.

Inicialmente, la muerte del hombre se reportó como un accidente pero, la investigación de las autoridades, permitió establecer que se trató de un atroz crimen.

De acuerdo con la Fiscalía, la víctima mortal y otra persona, ambos adultos, se movilizaban irregularmente en el tractocamión cuando de un momento a otro, tres individuos menores de edad se subieron al automotor para obligarlos a entregar sus pertenencias.

En medio del hurto, la Fiscalía indicó que los menores atacaron a los dos polizones con armas cortopunzantes, causando la muerte de uno de estos, quien luego fue lanzado a la vía.

“De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados y los videos de las cámaras de seguridad de la concesionaria vial, los dos adultos se resistieron al asalto. Uno fue herido en una de sus piernas; mientras que el otro recibió 17 heridas y fue lanzado a la vía. Inicialmente, se reportó la muerte como un accidente de tránsito, pero las primeras verificaciones dieron cuenta de que se trató de un crimen”, reportó la Fiscalía General de la Nación.

Posteriormente, los dos menores de edad de 15 y 16 años huyeron hacia una zona boscosa, donde fueron aprehendidos por uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Tras ser llevados ante un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, a los tres menores les fueron imputados dos delitos, los cuales no aceptaron.

“Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Cundinamarca les imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados por los adolescentes, que deberán cumplir medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada”, se indicó puntualmente desde el ente acusador.

Noticias Destacadas