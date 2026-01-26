Nación

Identifican a hombre que habría asesinado a su hijo y después se quitó la vida en Bogotá: habla familiar y revela delicado detalle

La tía del niño contó una condición que tenía el papá y hasta reveló un mensaje que le habría enviado a la mamá poco antes del asesinato.

Redacción Nación
26 de enero de 2026, 11:47 a. m.
Este es el hombre que le habría quitado la vida a su hijo y después se habría suicidado.
Este es el hombre que le habría quitado la vida a su hijo y después se habría suicidado. Foto: Foto 1: API / Foto 2: API

Hay consternación en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, por el asesinato de un niño tan solo nueve años. Al parecer, el crimen fue perpetrado por su propio padre, quien posteriormente se habría quitado la vida.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el cuerpo del pequeño fue encontrado el pasado 22 de enero, estaba en una zona boscosa del barrio Los Laches, muy cerca de una iglesia.

Además, junto a él se hallaba también el cadáver sin vida de su papá, quien se había llevado al menor después de pedirle permiso a la tía que lo tenía bajo su cuidado.

Las autoridades investigan el asesinato del niño Adrián Mathias Pinzón Calvo, aparentemente en manos de su padre, Marco Antonio Pinzón.
Las autoridades investigan el asesinato del niño Adrián Mathias Pinzón Calvo, aparentemente en manos de su padre, Marco Antonio Pinzón. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @valenthiinasalg

El hombre fue identificado como Marco Antonio Pinzón, mientras que el niño respondía al nombre de Adrián Mathías Pinzón Calvo.

Con la aparición de los cuerpos, poco a poco se han ido conociendo detalles que pueden ser clave dentro de la investigación. Por el momento, se habla de que el hombre mató a su hijo y, posteriormente, se suicidó, aunque las pesquisas se están adelantando.

Tragedia en Bogotá: niño de 9 años, reportado como desaparecido, fue asesinado al parecer por su padre, quien también murió

Daniela, la tía del menor de edad y quien lo cuidaba, habló con el diario El Tiempo y reveló un aspecto muy delicado sobre el sujeto: al parecer tenía problemas mentales.

Él regresó de Estados Unidos en noviembre con problemas psiquiátricos muy delicados. Por esa razón fue internado y desde entonces el niño quedó bajo nuestro cuidado”, señaló.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido en esta zona de la capital del país.
Tanto el asesinato como el suicidio se habría cometido con el mismo arma. Foto: Getty Images

De acuerdo con el medio mencionado, Adrián era cuidado por su tía ya que la mamá estaba en Estados Unidos, mientras que su papá no lo podía tener por las complejidades comentadas.

El día de la desaparición, según contó la mujer, el progenitor del pequeño había dicho que quería recuperar el tiempo que había perdido con su hijo, ya que sentía que se estaba olvidando de él.

Nueva masacre en el Catatumbo: tres hombres fueron asesinados

Por eso, Daniela aceptó que se lo llevara por un rato y compartieran. Sin embargo, comenzaron a pasar las horas y no tenía noticia alguna de ellos.

Poco después, Marco Antonio al parecer le envió mensajes amenazantes a la mamá del menor de edad. "Le decía que le iba a quitar la vida al niño para que ella sufriera mucho“, explicó en el relató.

Tras cinco días de desaparición, Adrián Mathías fue encontrado con un disparo en la cabeza, mientras que su papá se habría disparado en el pecho tras cometer el crimen.

Por el momento, el caso está siendo investigado por las autoridades para intentar esclarecer en su totalidad todo lo que hay detrás de esta tragedia, que hoy genera tristeza en Ciudad Bolívar.

