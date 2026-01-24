Nueva masacre en el Catatumbo: tres hombres fueron asesinados

Este sábado 24 de enero de 2026 se conoció una nueva masacre en la subregión del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander. Las autoridades están en máxima alerta.

De acuerdo con el reporte inicial de las autoridades, sujetos armados habrían asesinado a tres hombres de manera violenta en la vía que comunica a Ayacucho en jurisdicción de Guamalito en el municipio de El Carmen.

Versiones de la comunidad apuntan a que las víctimas fueron obligadas a descender de un vehículo y posteriormente abrieron fuego contra ellos.

“Sangre del pueblo derramada por simple codicia y poder”: Gustavo Petro tras un año de la escalada violenta en el Catatumbo

También se menciona que el vehículo en el que se movilizaban transportaba combustibles, por lo que, una vez asesinados, los sujetos le prendieron fuego al automotor.

El líder social, Olguin Mayorga, reportó en su cuenta personal de la red social de X que hasta el momento se habrían identificado dos de los tres hombres asesinados.

Corregimiento Guamalito en el municipio El Carmen en Norte de Santander. Foto: Dubán Villamizar

“Fueron identificados Nixon Molina, conocido como “Tata“ y Alex”, dijo junto a las fotos de quienes serían las víctimas y la que sería la escena del crimen.

Las autoridades no han entregado detalles de esta nueva masacre en el Catatumbo, donde hay presencia de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El ELN y las disidencias de las Farc mantienen una guerra por el narcotráfico en el Catatumbo, en Norte de Santander. Foto: afp

Hasta el momento, todo se encuentra en investigación para conocer el tiempo, modo y lugar en el que sucedieron los violentos hechos que ponen en alerta a la Fuerza Pública.

Estos grupos armados mantienen una guerra sin precedentes en la subregión, por lo que no se descarta que podrían ser ellos los presuntos responsables de este crimen.

Pese a la presencia del Ejército Nacional y Policía en el Catatumbo, el ELN y las disidencias siguen generando temor entre la comunidad, donde durante el último año se registran desplazamientos masivos de ciudadanos huyendo de la guerra que parece no tener fin por el control del territorio.