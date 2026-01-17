“Sangre del pueblo derramada por simple codicia y poder”: Gustavo Petro tras un año de la escalada violenta en el Catatumbo

Un año después del desplazamiento masivo registrado a causa de la agudización de la violencia en la región del Catatumbo, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a lo ocurrido en enero de 2025.

El pasado 15 de enero se cumplió un año de la masacre de una familia conformada por un bebé de nueve meses y sus padres en el municipio de Tibú, ubicado en la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander.

Violencia en el Catatumbo: así está el panorama a un año de la guerra entre las disidencias de las Farc y el ELN en Norte de Santander

Este hecho desató una ola de violencia sin precedentes entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en esta región del país, que terminó con el homicidio, hasta el momento, de cerca de 200 personas.

Ante la conmemoración de este triste episodio, el presidente Gustavo Petro se pronunció, a través de su cuenta en X, responsabilizando al grupo armado del ELN y calificando el hecho como un delito de lesa humanidad.

"Estamos a un año de un delito de lesa humanidad: la muerte sistemática de campesinos en el Catatumbo solo por controlar campos de hoja de coca", manifestó el jefe de Estado en una publicación este sábado.

Y agregó: “Sangre del pueblo derramada por simple codicia y poder cuando se hablaba de amor eficaz, vida y paz. Los destinos diferentes de la humanidad en cierta forma se anuncian en el Catatumbo. La revolución es Vida y punto”.

La reacción del jefe de Estado se dio a un informe presentado por la Defensoría del Pueblo, en el que resalta la difícil situación de derechos humanos para los habitantes de la región, ya que aún persisten las graves afectaciones por la violencia de los grupos armados.

El informe titulado Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz, muestra cómo el horror de la guerra se ha incrementado e incluso reciclado con el pasar de los años. Venezuela juega un papel importante allí, porque es uno de los países que respalda tajantemente a la guerrilla del ELN.

Días de horror y un año en el que nada cambió: Salud Hernández- Mora recorrió el Catatumbo y revela cómo quedó en ruinas un santuario del ELN y cómo Petro sigue incumpliendo

El documento de la defensoría advirtió que el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc son los protagonistas de estos hecho de violencia sin precedentes en la zona de frontera con Venezuela.

“La posición geográfica del Catatumbo es una de las razones por las que este territorio está en disputa”, señaló el informe de la entidad, destacando que esto es clave porque “permite el paso de lado y lado de asuntos ilegales”.

El presidente Petro, en otro mensaje en horas de la madrugada de este sábado, 17 de enero, le envió un mensaje claro a la guerrilla del ELN, en medio de la ola de violencia en Norte de Santander.

"El ELN habla de paz y celebra que asesinó 200 campesinos humildes hace un año y mata un joven soldado, quizás hijo de campesinos también o de una familia de algún barrio popular de nuestras ciudades, y se alegra, lo repito, qué estupidez de la codicia", escribió el jefe de Estado.

El presidente Petro invitó al grupo armado a sentarse y reflexionar: “Un revolucionario jamás debe morir como un traqueto”, manifestó el mandatario en el mensaje dirigido a los elenos.