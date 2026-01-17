Política

Gustavo Petro cargó contra el ELN y lo invitó a reflexionar: “Un revolucionario jamás debe morir como un traqueto”

El presidente de Colombia señaló que mientras el grupo armado habla de paz “celebra que asesinó 200 campesinos humildes hace un año y mata un joven soldado”.

Redacción Semana
17 de enero de 2026, 11:03 a. m.
El presidente Gustavo Petro le envió un mensaje al ELN.
El presidente de la República, Gustavo Petro, cargó en las últimas horas contra el grupo criminal del ELN. A través de un mensaje en la madrugada de este sábado, 17 de enero, el mandatario lo invitó a reflexionar.

"El ELN habla de paz y celebra que asesinó 200 campesinos humildes hace un año y mata un joven soldado, quizás hijo de campesinos también o de una familia de algún barrio popular de nuestras ciudades, y se alegra, lo repito, qué estupidez de la codicia", escribió el jefe de Estado.

Elecciones bajo amenaza: SEMANA revela cómo las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo planean interferir en la contienda electoral. Hay zonas donde el voto no será libre

Por eso, el presidente Petro invitó al grupo armado a sentarse y reflexionar: “Un revolucionario jamás debe morir como un traqueto”, manifestó el mandatario en el mensaje dirigido a los elenos.

Llevan jóvenes colombianos y venezolanos a morir para que extranjeros se hagan ricos vendiendo cocaína. Eso no tiene ningún sentido, para eso no es necesario morir”, sentenció Petro.

Finalmente, el jefe de Estado concluyó con una mensaje sobre la juventud y el narcotráfico: “Las ideas nuevas son jóvenes y son de la vida y saben a bailes y risas y no tienen que ver con traquetos perdidos en el mundo”.

El presidente le respondió la semana pasada al ELN tras la propuesta que lanzó el grupo armado de un acuerdo nacional de cara a las elecciones de 2026 y anunció acciones militares junto a Venezuela si esa guerrilla no abandona el territorio venezolano.

Sobre esa propuesta, el jefe de Estado recordó que al ELN ya se le ofreció un acuerdo que “destruyó a sangre y fuego, matando humildes campesinos” y destacó que esa masacre se dio por el “control de cultivos ilícitos”.

Petro, en su mensaje, reconoció que, por ahora, no se puede adelantar ninguna negociación con el ELN, que desde hace un año está suspendida tras la arremetida violenta en el Catatumbo.

Días de horror y un año en el que nada cambió: Salud Hernández- Mora recorrió el Catatumbo y revela cómo quedó en ruinas un santuario del ELN y cómo Petro sigue incumpliendo

Si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar”, manifestó el 12 de enero, al tiempo que indicó que todos los integrantes de esa guerrilla deben regresar a Colombia para empezar a discutir sobre zonas de concentración regionales.

El mandatario indicó que la reinserción de los combatientes se hará a través de “grandes cooperativas productivas” con el fin de sustituir la financiación ilegal de las personas.

Petro fue mucho más allá y hasta habló de un modelo de justicia donde la “Fiscalía debe asumir de acuerdo a la ley, en los casos de condenados y sindicatos, la negociación de penas de acuerdo a procesos precedentes“.

