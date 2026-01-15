Catatumbo

Violencia en el Catatumbo: así está el panorama a un año de la guerra entre las disidencias de las Farc y el ELN en Norte de Santander

Desde entonces se han registrado cientos de personas desplazadas, otras confinadas y cerca de 200 homicidios y unos cuantos más heridos o desaparecidos.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

15 de enero de 2026, 9:37 p. m.
El ELN y las disidencias de las Farc mantienen una guerra por el narcotráfico en el Catatumbo, en Norte de Santander.
Este 15 de enero de 2026 se cumple un año de la masacre a una familia conformada por un bebé de nueve meses y sus padres en el municipio de Tibú, ubicado en la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander.

Este asesinato, que ocurrió en la carretera principal que conecta a Tibú con la ciudad de Cúcuta, en el sector de la vereda La Valera, desató una violenta guerra sin precedentes entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el Catatumbo.

A corte del 13 de enero de 2026, el panorama en esta región es preocupante, donde la guerra aún persiste entre estos grupos armados que se disputan el territorio.

Miles de campesinos tuvieron que salir desplazados por la amenaza de ser asesinados por el ELN, estructura criminal que ahora se ha quedado con sus tierras.
De acuerdo con el balance del Puesto de Mando Unificado por parte de la Gobernación de Norte de Santander, se han registrado 166 homicidios, entre ellos 147 ciudadanos particulares, 10 menores de edad, seis firmantes de paz y tres líderes sociales.

La mayoría de estos asesinatos han ocurrido (92) Tibú, (23) Teorama, (19) El Tarra, (06) Convención, (04) Hacarí, (01) San Calixto, (01) Ocaña, (02) El Carmen, (03) Ábrego, (05) Sardinata, (01) Bucarasica.

También han sido asesinados 19 miembros de la Fuerza Pública, entre ellos 11 militares y otros ocho policías en los municipios: (01) Convención, (01) Playa de Belén, (01) Puerto Santander, (05) Teorama, (02) Tibú, (01) Ábrego, (01) El Zulia, (01) La Floresta, (02) Río de Oro (Cesar), (03) El Carmen.

Mientras que a la fecha se han contabilizado 91.726 personas desplazadas, donde 44.835 se encuentran en Cúcuta, 18.538 en Ocaña, 12.384 en Tibú, 6.367 en El Tarra, 2.296 en Convención, 1.098 en San Calixto entre otros municipios.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó el estado de conmoción interior en el Catatumbo y a un año de esta guerra parece no tener fin, donde la violencia sigue apoderándose de la región.

