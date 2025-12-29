Nación

Policía fue asesinado en Norte de Santander: iba en su carro después de un partido de fútbol y sicarios le dispararon

El uniformado se encontraba en descanso por las fiestas de fin de año.

Redacción Nación
29 de diciembre de 2025, 2:25 p. m.
Yair Fabián Prato, uniformado asesinado en las últimas horas.
Yair Fabián Prato, uniformado asesinado en las últimas horas. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Policía

La violencia en Colombia en contra de la fuerza pública no para, ni siquiera en medio de las fiestas de fin de año. El subintendente de la Policía, Yair Fabián Prato Castro, fue asesinado durante la noche de este domingo, 28 de diciembre.

Todo ocurrió en el municipio de Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander.

Subintendente de la Policía, Yair Fabián Prato Castro.
Subintendente de la Policía, Yair Fabián Prato Castro. Foto: API

De acuerdo con lo que se ha conocido hasta el momento, el uniformado se encontraba de descanso por la temporada navideña. Por ello, aprovechó la tarde para jugar un partido de fútbol con sus conocidos.

Después de lo que fue el compromiso, Prato Castro tomó su vehículo particular, un Kia de color blanco, y al parecer emprendió el camino hacia su casa.

Atentado en Cali contra la Policía deja varios heridos; esto es lo que se sabe

El viaje transcurría con total normalidad, pero al llegar a la avenida 10 con calle 36, a la altura del barrio Los Colorados, el policía fue interceptado por hombres armados que iban en una motocicleta.

Los sicarios, sin mediar palabra alguna, le dispararon a la víctima en repetidas oportunidades y emprendieron la huida. De un momento a otro, la angustia y el temor se apoderó del sector.

El subintendente fue auxiliado rápidamente y trasladado de urgencia a la clínica Los Leones, en Cúcuta. Lastimosamente, pese a los esfuerzos de los médicos, el agente no aguantó la gravedad de las heridas y terminó muriendo.

Hombres atacan a golpes a policías en playa de San Andrés por retaliación: dos uniformados heridos

Además, en el ataque también resultó herido un menor de 11 años de edad, quien tuvo que ser trasladado a un centro médico, donde permanece bajo supervisión del personal de salud.

Según las autoridades, está fuera de peligro y su estado no reviste gravedad alguna.

Por el momento se desconocen los motivos del asesinato de Prato Castro, se está indagando si en días previos había recibido amenaza alguna. Lo único que se sabe es que hace poco había sido trasladado desde el departamento de Policía Norte de Santander a la Policía Metropolitana de Cúcuta.

Las investigaciones avanzan y las autoridades intentan esclarecer el crimen en su totalidad y dar con la captura de los responsables. Mientras esto sucede, la familia del uniformado deberá pasar un fin de año lleno de dolor por su asesinato.

Noticias Destacadas