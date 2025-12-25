Regiones

Hombres atacan a golpes a policías en playa de San Andrés por retaliación: dos uniformados heridos

Los hechos ocurrieron en la playa de Johnny Cay. Hubo el robo de un radio y un arma de fuego que lograron recuperar los uniformados.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

25 de diciembre de 2025, 9:59 p. m.
Policías son atacados a golpes en San Andrés.
Policías son atacados a golpes en San Andrés. Foto: Suministrada a SEMANA.

El orden público en la isla de San Andrés sigue siendo complejo, aun cuando desde la Policía Nacional vienen reforzando controles y operativos para devolver la tranquilidad a propios y turistas. El miércoles, 24 de diciembre, se registró un violento hecho en la playa Johnny Cay, donde hombres atacaron a varios policías que se encontraban prestando el servicio de seguridad en esta zona.

SEMANA conoció que estas personas atacaron a los uniformados como retaliación por un procedimiento de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía, quienes despejaron un bloqueo en el sector conocido como San Luis que habría sido ordenado por un peligroso delincuente conocido en el bajo mundo como Omiel.

“Ellos (pandillas) quieren que la Policía se les doblegue y trabaje con ellos mientras alias Omiel y su combo siguen delinquiendo como si nada ocurriera acá en la isla, entonces, quieren hacer ver como los malos a los policías que hacen su trabajo”, dijo una fuente judicial consultada por esta revista.

Johnny Cay, San Andrés
Johnny Cay, San Andrés, una de las playas certificadas con Bandera Azul en Colombia. Foto: Getty Images

Al mismo tiempo, precisó que las autoridades locales administrativas “son muy pasivas” con las acciones que adelantan en contra de estas pandillas o grupos que están haciendo salir de control la seguridad de la isla.

Barranquilla

Caen tres peligrosos integrantes de una banda en Soledad: así el operativo de la Policía

Cali

Volcán Puracé continúa con movimientos y emisiones de ceniza: mantiene la alerta Naranja

Bogotá

Pólvora vuelve a empañar la Navidad: casos de quemados siguen en aumento tras la celebración

Cartagena

Así fue el voraz incendio en el mercado de Bazurto en Cartagena: las pérdidas son millonarias

Barranquilla

Este el reporte de personas quemadas con pólvora en Barranquilla durante Navidad: esto dijeron desde la alcaldía

Nación

Policía Nacional reveló el número de llamadas que recibió a la línea 123 durante la noche de Navidad en Colombia

Nación

Navidad se nubló por la pólvora: 134 quemados se registraron este 24 de diciembre; 39 fueron niños

Cápsulas

Leticia recibirá inversión de más de un millón de euros para convertirse en ciudad sostenible, biodiversa y resiliente

Opinión

Un mapa sin islas es un país incompleto

Nación

Cuerpos de familia fallecida en hotel de San Andrés Isla fueron trasladados a Bogotá

Incluso, en varios videos que circulan por medio de las redes sociales, se logra ver cómo varios sujetos persiguen a un uniformado para intentar desarmarlo, pero este los enfrenta, mientras llegaban sus compañeros al apoyo.

Policía capturó a un peligroso delincuente en San Andrés y Fiscalía lo dejó libre: ordenó bloqueos que llevan tres días en la isla

Por su parte, la Policía de San Andrés, por medio de un comunicado de prensa, sostuvo que avanzan con las investigaciones para determinar la plena identidad de los responsables de este ataque.

“Afortunadamente, los uniformados se encuentran fuera de peligro y reciben la atención médica correspondiente. La Policía Nacional rechaza de manera categórica estos actos y en coordinación con la autoridad competente se adelantará de forma inmediata y rigurosa las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y dar con los responsables de este hecho”, explicaron desde la Policía.

SEMANA conoció que el coronel James Tobón, comandante de la Policía de San Andrés, lidera todo un componente de controles y operativos en diferentes puntos de la isla con el fin de poder seguir conteniendo este tipo de situaciones que colocan en jaque la tranquilidad de propios y turistas.

Mas de Nación

Tres capturados por la Policía.

Caen tres peligrosos integrantes de una banda en Soledad: así el operativo de la Policía

Policías son atacados a golpes en San Andrés.

Hombres atacan a golpes a policías en playa de San Andrés por retaliación: dos uniformados heridos

El volcán Puracé continúa inestable.

Volcán Puracé continúa con movimientos y emisiones de ceniza: mantiene la alerta Naranja

La cantidad de quemados con pólvora entre diciembre y lo corrido de enero es de 930 personas.

Pólvora vuelve a empañar la Navidad: casos de quemados siguen en aumento tras la celebración

Incendio en el mercado de Bazurto de Cartagena.

Así fue el voraz incendio en el mercado de Bazurto en Cartagena: las pérdidas son millonarias

-

Este el reporte de personas quemadas con pólvora en Barranquilla durante Navidad: esto dijeron desde la alcaldía

Videovigilancia de la Policía de Barranquilla.

Policía Nacional reveló el número de llamadas que recibió a la línea 123 durante la noche de Navidad en Colombia

Vigilancia intensificada de lesiones por pólvora pirotécnica e intoxicaciones por fósforo blanco y licor adulterado con metanol.

Navidad se nubló por la pólvora: 134 quemados se registraron este 24 de diciembre; 39 fueron niños

La petición realizada por internet busca prohibir la pólvora sonora que afecta a los animales y el medio ambiente.

Pólvora dañó la celebración de Navidad para animales en Bogotá: se reportaron más de 115 mascotas afectadas

Durante la noche de velitas en Bogotá se presentaron 8 menores de edad quemados con Pólvora.

A 56 ascendió el número de lesionados con pólvora en Medellín: familia vivió una tragedia

Noticias Destacadas