Hombres atacan a golpes a policías en playa de San Andrés por retaliación: dos uniformados heridos

El orden público en la isla de San Andrés sigue siendo complejo, aun cuando desde la Policía Nacional vienen reforzando controles y operativos para devolver la tranquilidad a propios y turistas. El miércoles, 24 de diciembre, se registró un violento hecho en la playa Johnny Cay, donde hombres atacaron a varios policías que se encontraban prestando el servicio de seguridad en esta zona.

SEMANA conoció que estas personas atacaron a los uniformados como retaliación por un procedimiento de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía, quienes despejaron un bloqueo en el sector conocido como San Luis que habría sido ordenado por un peligroso delincuente conocido en el bajo mundo como Omiel.

“Ellos (pandillas) quieren que la Policía se les doblegue y trabaje con ellos mientras alias Omiel y su combo siguen delinquiendo como si nada ocurriera acá en la isla, entonces, quieren hacer ver como los malos a los policías que hacen su trabajo”, dijo una fuente judicial consultada por esta revista.

Johnny Cay, San Andrés, una de las playas certificadas con Bandera Azul en Colombia. Foto: Getty Images

Al mismo tiempo, precisó que las autoridades locales administrativas “son muy pasivas” con las acciones que adelantan en contra de estas pandillas o grupos que están haciendo salir de control la seguridad de la isla.

Incluso, en varios videos que circulan por medio de las redes sociales, se logra ver cómo varios sujetos persiguen a un uniformado para intentar desarmarlo, pero este los enfrenta, mientras llegaban sus compañeros al apoyo.

Por su parte, la Policía de San Andrés, por medio de un comunicado de prensa, sostuvo que avanzan con las investigaciones para determinar la plena identidad de los responsables de este ataque.

“Afortunadamente, los uniformados se encuentran fuera de peligro y reciben la atención médica correspondiente. La Policía Nacional rechaza de manera categórica estos actos y en coordinación con la autoridad competente se adelantará de forma inmediata y rigurosa las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y dar con los responsables de este hecho”, explicaron desde la Policía.

SEMANA conoció que el coronel James Tobón, comandante de la Policía de San Andrés, lidera todo un componente de controles y operativos en diferentes puntos de la isla con el fin de poder seguir conteniendo este tipo de situaciones que colocan en jaque la tranquilidad de propios y turistas.