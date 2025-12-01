Suscribirse

Cápsulas

Leticia recibirá inversión de más de un millón de euros para convertirse en ciudad sostenible, biodiversa y resiliente

Con esta inversión, se quiere convertir a Leticia en un modelo de sostenibilidad urbana y con soluciones que promuevan la educación ambiental en todo el país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
1 de diciembre de 2025, 6:11 p. m.
Entre Leticia y Puerto Nariño se practica Canopi, kayak, avistamiento de aves, recorrido por el río, senderismo y caminatas nocturnas.
El proyecto se desarrolla en el marco de la decisión del Gobierno de Italia de declarar a Colombia como país prioritario para la cooperación italiana en América Latina | Foto: El País

Con el objetivo de fortalecer la planificación ambiental, promover empleos verdes, y restaurar la infraestructura sostenible en una de las regiones más biodiversas del planeta, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) presentó oficialmente el proyecto ‘Ciudades biodiversas, sostenibles, resilientes e inclusivas’, una iniciativa que reafirma el compromiso del gobierno de Italia con la protección de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de Colombia.

Con una inversión total de 2.550.000 euros, este proyecto se ejecutará en el Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina y en Leticia, Amazonas, dos ciudades intermedias incluidas en el Programa ‘Ciudades Biodiversas y Resilientes’ del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.

En específico, Leticia representa un territorio estratégico por su alto valor ecológico y por ser símbolo de la riqueza natural y cultural del país. La iniciativa busca convertir a la capital amazónica en un modelo de sostenibilidad urbana, mediante el fortalecimiento de la gobernanza local y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza.

La Isla de la Fantasía. Leticia-Amazonas.
Leticia representa un territorio estratégico por su alto valor ecológico y por ser símbolo de la riqueza natural y cultural del país. | Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

El proyecto se desarrolla en el marco de la decisión del gobierno de Italia de declarar a Colombia como país prioritario para la cooperación italiana en América Latina, reflejando una alianza sólida y de largo plazo entre ambas naciones. En esta ocasión, AICS trabajará de manera articulada con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y contará con la participación de Coralina para la componente de San Andrés y el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), quienes aportarán su conocimiento y experiencia en conservación y gestión sostenible del territorio.

El proyecto ‘Ciudades biodiversas, resilientes, inclusivas y sostenibles’, tiene un triple propósito:

  1. Fortalecer los procesos de planificación urbana con enfoque ambiental, climático y de género, promoviendo herramientas de gestión que integren la biodiversidad como eje central del desarrollo.
  2. Promover la educación ambiental, la ciencia ciudadana y la participación comunitaria, impulsando el liderazgo de jóvenes, mujeres y comunidades locales en la gestión sostenible del territorio.
  3. Fomentar infraestructuras sostenibles y empleos verdes, que contribuyan a una transición justa hacia economías locales más limpias, resilientes y equitativas.

Con esta nueva iniciativa, Italia y Colombia fortalecen su cooperación bilateral en materia de sostenibilidad, reafirmando su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la construcción de un futuro más verde, equitativo y resiliente para las generaciones presentes y futuras.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caso UNGRD: exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco se declararon inocentes

2. Innovan el Giro de Italia para 2026: se oficializan en los cambios que habrá montaña “corta y exigente”

3. Sorteo del Mundial 2026: la primera selección que no enviará delegación a Washington y protesta por “las decisiones tomadas”

4. La TSA confirma nueva tarifa para los viajeros que no tengan estos documentos al momento de pasar por controles de aeropuertos

5. Robo de película: delincuentes amordazan a vigilante y roban millonaria suma de dinero de un cajero automático

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LeticiaInversiónSostenibilidad Medio ambienteSan Andrés y Providencia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.