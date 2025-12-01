Leticia recibirá inversión de más de un millón de euros para convertirse en ciudad sostenible, biodiversa y resiliente

Con el objetivo de fortalecer la planificación ambiental, promover empleos verdes, y restaurar la infraestructura sostenible en una de las regiones más biodiversas del planeta, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) presentó oficialmente el proyecto ‘Ciudades biodiversas, sostenibles, resilientes e inclusivas’, una iniciativa que reafirma el compromiso del gobierno de Italia con la protección de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de Colombia.

Con una inversión total de 2.550.000 euros, este proyecto se ejecutará en el Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina y en Leticia, Amazonas, dos ciudades intermedias incluidas en el Programa ‘Ciudades Biodiversas y Resilientes’ del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.

En específico, Leticia representa un territorio estratégico por su alto valor ecológico y por ser símbolo de la riqueza natural y cultural del país. La iniciativa busca convertir a la capital amazónica en un modelo de sostenibilidad urbana, mediante el fortalecimiento de la gobernanza local y la implementación de soluciones basadas en la naturaleza.

Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

El proyecto se desarrolla en el marco de la decisión del gobierno de Italia de declarar a Colombia como país prioritario para la cooperación italiana en América Latina, reflejando una alianza sólida y de largo plazo entre ambas naciones. En esta ocasión, AICS trabajará de manera articulada con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y contará con la participación de Coralina para la componente de San Andrés y el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), quienes aportarán su conocimiento y experiencia en conservación y gestión sostenible del territorio.

El proyecto ‘Ciudades biodiversas, resilientes, inclusivas y sostenibles’, tiene un triple propósito:

Fortalecer los procesos de planificación urbana con enfoque ambiental, climático y de género, promoviendo herramientas de gestión que integren la biodiversidad como eje central del desarrollo. Promover la educación ambiental, la ciencia ciudadana y la participación comunitaria, impulsando el liderazgo de jóvenes, mujeres y comunidades locales en la gestión sostenible del territorio. Fomentar infraestructuras sostenibles y empleos verdes, que contribuyan a una transición justa hacia economías locales más limpias, resilientes y equitativas.