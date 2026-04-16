Aerocivil anuncia cierre temporal del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo por obras de optimización en su infraestructura

La Aeronáutica Civil de Colombia anunció el cierre temporal del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo, en Leticia, como parte de un plan de obras orientadas a mejorar su infraestructura y fortalecer los estándares de seguridad operacional.

La Aerocivil emitió la información por medio de un comunicado oficial. Foto: colprensa

La medida, que responde a necesidades técnicas identificadas en la terminal aérea, implicará la suspensión total de operaciones durante un periodo específico en mayo de 2026.

“Estas intervenciones, centradas prioritariamente en la zona de pistas, resultan imperativas para fortalecer los estándares de seguridad operacional y garantizar la eficiencia en la prestación del servicio a largo plazo, asegurando que la terminal cumpla con las más altas exigencias técnicas”, señaló la Aerocivil.

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De acuerdo con el comunicado oficial, el cierre iniciará el 16 de mayo a las 21:00 horas y se extenderá hasta el 18 de mayo a las 14:00 horas. Durante este lapso no se realizarán despegues ni aterrizajes, debido a intervenciones prioritarias en la pista, consideradas fundamentales para garantizar la eficiencia y seguridad del servicio a largo plazo.

“Previo a este anuncio, representantes de la Aerocivil, la Gobernación del Amazonas, la Alcaldía de Leticia y diversos actores de la industria aérea mantuvieron mesas de trabajo y reuniones de concertación. El propósito de estos encuentros fue coordinar de manera articulada el cese de actividades y garantizar que los usuarios reciban información oportuna sobre las alternativas de conectividad”, señaló la Aerocivil.

Aeropuerto Internacional de Leticia Alfredo Vásquez Cobo. Foto: Presidencia de la República

Recomendaciones para los usuarios

Se insta a los pasajeros con vuelos programados en las fechas mencionadas a contactar directamente a sus compañías aéreas para gestionar cambios de itinerario, reprogramaciones o devoluciones, según las políticas de cada operador.

Se recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones emitidas a través de las redes sociales y el portal web de la Aerocivil, así como a los canales de atención al usuario de las aerolíneas.

Organizar sus desplazamientos con antelación, considerando que la terminal no prestará servicios comerciales durante el intervalo de la obra.

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Por último, la entidad reiteró su compromiso con la seguridad de los viajeros y la modernización de la infraestructura aeroportuaria del país. Además, indicaron que, aunque el cierre representa una interrupción temporal, se trata de una intervención clave para garantizar condiciones óptimas en una terminal estratégica para la conectividad del Amazonas.