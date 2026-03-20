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Asia no tiene rival: Estos son los mejores aeropuertos del mundo en 2026

Muchos son reconocidos por su puntualidad en todos sus procesos.

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Redacción Mundo
20 de marzo de 2026, 5:18 p. m.
En este nuevo ranking solo hay un aeropuerto en América.
En este nuevo ranking solo hay un aeropuerto en América. Foto: Getty Images

Los aeropuertos se han consolidado más que puntos de llegada y salida: hoy son espacios determinantes en la experiencia de viaje. En ese contexto, los rankings internacionales han cobrado relevancia al establecer cuáles terminales ofrecen los mejores estándares de servicio a nivel global.

En este sentido, surge el ranking World Airport Awards 2026, elaborado por Skytrax. Cada año se publica el listado de los mejores aeropuertos del mundo con base en encuestas a millones de pasajeros de distintas nacionalidades.

El ranking no solo mide el tamaño o el tráfico aéreo, sino aspectos clave de la experiencia dentro de las terminales. Entre los principales criterios se encuentran:

  • Calidad del servicio y atención del personal
  • Limpieza y confort de las instalaciones
  • Procesos de seguridad y migración
  • Oferta gastronómica y comercial
  • Facilidad de tránsito y señalización
  • Experiencia digital y tecnológica
El Aeropuerto El Dorado es la principal terminal aérea del país.
En un día normal, se registran entre 100,000 y 130,000 vuelos diarios en todo el mundo. Foto: Juan Páez - Colprensa

Bajo estos parámetros, la edición de 2026 refleja una tendencia clara: los aeropuertos que lideran la lista son aquellos que han logrado combinar eficiencia operativa con entornos cómodos y atractivos para los viajeros.

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En el listado de este año, el primer lugar lo ocupa el Aeropuerto Changi de Singapur, reconocido en trece ocasiones y consolidado como uno de los más consistentes del mundo. Su liderazgo responde tanto a la calidad de su infraestructura como a una visión integral que combina innovación, servicios y recorridos eficientes dentro de la terminal.

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Le siguen el Aeropuerto Internacional de Incheon, en Seúl, y el Aeropuerto de Haneda, en Tokio, que destacan por su puntualidad, organización y altos estándares de servicio.

El top 10 lo completan otros aeropuertos asiáticos y europeos como:

Aeropuertos Changi, Singapur.
Aeropuertos Changi, Singapur. Foto: Getty Images
  • Hong Kong (China)
  • Narita (Japón)
  • París Charles de Gaulle (Francia)
  • Roma Fiumicino (Italia)
  • Estambul (Turquía)
  • Vancouver (Canadá)

Siendo este último el único representante del continente americano en los primeros puestos.

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El predominio de Asia en la clasificación evidencia una apuesta sostenida por la modernización de infraestructuras y la incorporación de tecnología de punta. Sin embargo, más allá de la región, el factor común entre los mejor calificados es su capacidad para hacer más ágil y agradable el paso por el aeropuerto.

Así, el ranking de 2026 confirma que la competitividad entre aeropuertos ya no se mide únicamente en cifras de tráfico, sino en la calidad de la experiencia que ofrecen, un elemento que se ha convertido en clave para los viajeros en todo el mundo.