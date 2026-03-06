Aerolínea United Airlines sancionará a pasajeros por no usar auriculares durante el vuelo

La aerolínea estadounidense United Airlines anunció una nueva política que permitirá sancionar a los pasajeros que reproduzcan audio o video sin utilizar auriculares durante los vuelos.

La medida fue incorporada recientemente al contrato de transporte de la compañía y podría implicar desde la expulsión del avión hasta la prohibición de volver a viajar con la aerolínea.

Según reveló la revista Parade, el cambio fue incluido dentro de la Regla 21 del contrato de transporte, conocida como “Negativa de Transporte”.

Este apartado establece las situaciones en las que la compañía puede rechazar o retirar a un pasajero de un vuelo cuando su comportamiento no cumple con las normas establecidas a bordo.

Dentro de esta actualización también se incluyó una disposición específica relacionada con el uso de auriculares. El ítem número 22 dentro de esta regla establece que la aerolínea tiene el derecho de retirar del vuelo o incluso prohibir viajar a “pasajeros que no utilicen auriculares mientras escuchan contenido de audio o video”.

La flota de United Airlines consta de 1.069 aviones, la más grande en todo el mundo. Foto: Getty Images

El documento también aclara el contexto en el que puede aplicarse esta medida. Según la cláusula, la compañía puede tomar este tipo de decisiones cuando retirar o negar el transporte a un pasajero sea necesario para la seguridad de esa persona, de otros viajeros o de la tripulación.

La política fue incorporada el 27 de febrero de 2026 como parte de una actualización del contrato que regula las condiciones para viajar con la aerolínea.

De acuerdo con lo publicado por Parade, el contrato también establece que si la conducta de un pasajero genera retrasos, pérdidas económicas o gastos operativos para la compañía, la persona involucrada podría ser responsable de cubrir esos costos.

La aerolínea explicó que el objetivo principal de la medida es mejorar la convivencia dentro de la cabina y evitar molestias provocadas por el uso de altavoces en teléfonos, tabletas o computadores portátiles.

Se estima que cada año la aerolínea moviliza a 175 millones de personas. Foto: Getty Images

En los últimos años, el aumento del consumo de contenido digital durante los vuelos ha generado más quejas entre los viajeros.

Por su parte, el experto en viajes Scott Keyes, fundador de la plataforma de ofertas aerocomerciales Going, señaló que la mayoría de aerolíneas del tamaño de United suelen incentivar el uso de auriculares entre los pasajeros, pero no acostumbran a expulsarlos del avión por no utilizarlos.

“Las aerolíneas incentivan a los pasajeros a usar auriculares, pero ninguna advierte de forma explícita que el incumplimiento pueda ser motivo de expulsión del avión”, afirmó Keyes en una entrevista con CBS News.