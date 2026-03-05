Mundo

Histórico: tras 5 años, American Airlines recibe luz verde para volver a volar entre Miami y Venezuela

La aerolínea estadounidense es una de las más importantes para las conexiones aéreas entre América Latina y Estados Unidos.

Cristian Mauricio Patiño Silva

5 de marzo de 2026, 1:45 p. m.
American Airlines opera una de las mayores flotas del mundo, con aproximadamente 900 aviones.
El gobierno de Estados Unidos autorizó este miércoles a una filial de American Airlines a operar vuelos directos desde Miami, en Florida, hacia las ciudades venezolanas de Caracas y Maracaibo, dos meses después de que una operación estadounidense derrocara al presidente Nicolás Maduro.

La filial, Envoy Air, podrá operar los vuelos durante un período de dos años, luego de solicitar el permiso el 13 de febrero, informó el Departamento de Transporte en un comunicado.

American Airlines confirmó la noticia en un comunicado enviado a la AFP. La aerolínea había suspendido sus servicios a Venezuela en 2019, tras más de 30 años de operaciones en el país.

Envoy Air realizará vuelos diarios desde Miami hacia ambas ciudades venezolanas, indicó la compañía, aunque todavía no ha anunciado la fecha de inicio de las operaciones.

Avión de Envoy Air, filial de American Airlines.
Estados Unidos lanzó una operación militar el 3 de enero para capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, que dejó más de un centenar de muertos, según Caracas.

Maduro y Flores permanecen encarcelados en Nueva York a la espera de un juicio por narcotráfico.

Desde entonces, el presidente estadounidense, Donald Trump, respalda a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como mandataria interina.

Delcy Rodríguez se reunió con el secretario del Interior de Estados Unidos y acordaron una cooperación “sin límites”

Rodríguez ha seguido en gran medida las directrices de Washington, abrió las vastas reservas petroleras del país a la inversión estadounidense e impulsó algunas reformas políticas.

American Airlines anunció en enero, semanas después de la operación estadounidense, que solicitaría la reanudación de los vuelos directos al país latinoamericano.

Al retomar los vuelos a Venezuela, American ofrecerá a sus clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y generar nuevos negocios e intercambios comerciales con Estados Unidos”, declaró entonces Nat Pieper, director comercial de la aerolínea.

La inspección se realizó después del aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde se evidenciaron los presuntos impactos de bala.
Es la aerolínea más grande del mundo, operando más de 6,700 vuelos diarios a unos 350 destinos. Foto: American Airlines

Cabe recordar que la aerolínea estadounidense cuenta con cerca de 70 destinos en el Caribe y América Latina, lo que la convierte en una de las compañías con mayor presencia en la región. Además, opera alrededor de 140 salidas diarias.

Miami, además, funciona como uno de los principales centros de conexión de la compañía para los vuelos hacia América Latina.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se deterioraron progresivamente durante el gobierno de Maduro, marcado por la represión de la disidencia y una fuerte oposición a las políticas internacionales de Washington.

Durante ese período, Estados Unidos impuso estrictas sanciones al país tanto bajo la administración de Trump como la de su predecesor Joe Biden.

Sin embargo, algunas restricciones —especialmente las relacionadas con el comercio petrolero— comenzaron a suavizarse después de la operación estadounidense que llevó a la captura de Maduro.

Con información de AFP.

