Mundo

Avión de American Airlines aterriza en EE. UU. con impactos de bala tras despegar desde Colombia; investigan daños en el alerón

La aerolínea detalló que no hubo heridos ni inconvenientes a bordo, pese a las marcas de disparos que se hallaron.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
24 de febrero de 2026, 7:39 p. m.
Un avión de American Airlines registró marcas de bala.
Un avión de American Airlines registró marcas de bala. Foto: Getty Images

Un avión, que cubrió una ruta entre Estados Unidos y Colombia, presentó marcas de bala en el alerón derecho, de acuerdo con las inspecciones de rutina que se llevaron a cabo tras el aterrizaje.

Se trata de un vuelo de American Airlines que llegó al Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Medellín, el pasado domingo, 22 de febrero. Tras ser revisado, las autoridades hallaron perforaciones que corresponden a tiros en un alerón, que se encarga del equilibrio de la aeronave.

Aerocivil reveló detalles clave de los pilotos que iban en el avión que se accidentó

“Tras una inspección de rutina, nuestros equipos identificaron una perforación en el exterior de una de nuestras aeronaves en Medellín, Colombia”, declaró la empresa aérea al medio CBS News. Luego de reparaciones temporales, el avión voló hacia Miami el lunes 23 de febrero para poder ser revisado en el centro de mantenimiento.

Estados Unidos.
El avión regresó a EE. UU. para ser revisado. Foto: Getty Images

Pese a las marcas de bala, el avión voló y aterrizó sin ningún problema, informó en exclusiva el New York Post. American Airlines le aseguró al medio que no hubo problemas en el vuelo, ni lesiones a bordo relacionados con el incidente.

Mundo

🔴 EN VIVO | Donald Trump hoy: el discurso en español del Estado de la Unión 2026; los legisladores ya están ocupando sus puestos en el Capitolio

Estados Unidos

Disparados casos de sarampión en Estados Unidos, expertos preocupados por cifras récord

Mundo

En video quedó captado el momento en que se inició el incendio en un bar en Suiza: 41 personas perdieron la vida

Mundo

Crisis en el Louvre: dimite su presidenta tras el robo de joyas y Macron la acepta

Mundo

Ofrecen millonaria recompensa por información que ayude a encontrar a la madre de Savannah Guthrie

Mundo

¿A qué hora será el discurso del Estado de la Unión de Trump y qué se espera?

Estados Unidos

Florida en shock: ola de frío ártico activa alertas de congelamiento para millones

Nación

Estados Unidos reactiva ayudas económicas para Colombia por 40 millones de dólares en el presupuesto de 2026

Mundo

Audiencia del ‘Pollo’ Carvajal, exjefe de inteligencia del chavismo, fue aplazada por emergencia en Nueva York

“La aeronave fue retirada inmediatamente del servicio para su posterior inspección y reparación. Colaboraremos estrechamente con todas las autoridades competentes para investigar este incidente”, amplió la compañía aérea en un comunicado recuperado por NY Post.

Aerocivil revela informe tras incidente entre avión de Latam y helicóptero en El Dorado: aseguran interferencia en la frecuencia

El lunes por la noche, la aeronave llegó al centro de mantenimiento central de American Airlines, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, según informó AirLive, y también aseguró que la aeronave sigue en tierra hasta que los ingenieros investiguen los daños y reparen el lado donde se hallaron los agujeros.

El avión de American Airlines presentó retrasos por el altercado
El alerón le da equilibrio al avión. Foto: Getty Images

Al ser revisado de manera rutinaria, las autoridades descubrieron perforaciones que se le atribuyen a impactos de bala, pues hay un punto de entrada y uno de salida que se relaciona con un disparo. Hasta el momento no se sabe cómo ni cuándo ocurrió el aparente tiro.

El avión cubría una ruta de ida y vuelta entre Medellín y Miami cuando se descubrieron las balas en un lado de la aeronave. No es claro cuántos pasajeros iban a bordo, pero el avión tiene una capacidad para 160 viajeros, más la tripulación.

La plataforma de seguimiento de vuelos y datos aeronáuticos más grande del mundo, FlightAware, no registró retrasos ni cambios significativos durante la operación del avión ese día.

Más de Mundo

“Dudo mucho que el presidente Trump llegue hasta una acción similar a la del caso de Maduro”.

🔴 EN VIVO | Donald Trump hoy: el discurso en español del Estado de la Unión 2026; los legisladores ya están ocupando sus puestos en el Capitolio

Sarampión en Estados Unidos, cifras alarmantes.

Disparados casos de sarampión en Estados Unidos, expertos preocupados por cifras récord

Imágenes del incendio del bar en Crans-Montana en Suiza

En video quedó captado el momento en que se inició el incendio en un bar en Suiza: 41 personas perdieron la vida

Se estima que el Museo del Louvre tiene unas 350,000 piezas.

Crisis en el Louvre: dimite su presidenta tras el robo de joyas y Macron la acepta

Su hija, Savannah Guthrie, continúa buscando a su madre tras varios días desaparecida

Ofrecen millonaria recompensa por información que ayude a encontrar a la madre de Savannah Guthrie

Donald Trump

¿A qué hora será el discurso del Estado de la Unión de Trump y qué se espera?

Millones de personas enfrentan alertas por congelamiento y posibles impactos en agricultura, servicios y vida cotidiana.

Florida en shock: ola de frío ártico activa alertas de congelamiento para millones

El mayor general retirado Hugo Carvajal, quien durante más de una década fue asesor del presidente Hugo Chávez, en una foto el 15 de septiembre de 2019 en Madrid, España. (AP Foto/Manu Fernandez, Archivo)

Audiencia del ‘Pollo’ Carvajal, exjefe de inteligencia del chavismo, fue aplazada por emergencia en Nueva York

a

Alerta climática: cierran el parque de hielo más grande del mundo por calor

Noticias Destacadas