Un avión, que cubrió una ruta entre Estados Unidos y Colombia, presentó marcas de bala en el alerón derecho, de acuerdo con las inspecciones de rutina que se llevaron a cabo tras el aterrizaje.

Se trata de un vuelo de American Airlines que llegó al Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Medellín, el pasado domingo, 22 de febrero. Tras ser revisado, las autoridades hallaron perforaciones que corresponden a tiros en un alerón, que se encarga del equilibrio de la aeronave.

“Tras una inspección de rutina, nuestros equipos identificaron una perforación en el exterior de una de nuestras aeronaves en Medellín, Colombia”, declaró la empresa aérea al medio CBS News. Luego de reparaciones temporales, el avión voló hacia Miami el lunes 23 de febrero para poder ser revisado en el centro de mantenimiento.

El avión regresó a EE. UU. para ser revisado. Foto: Getty Images

Pese a las marcas de bala, el avión voló y aterrizó sin ningún problema, informó en exclusiva el New York Post. American Airlines le aseguró al medio que no hubo problemas en el vuelo, ni lesiones a bordo relacionados con el incidente.

“La aeronave fue retirada inmediatamente del servicio para su posterior inspección y reparación. Colaboraremos estrechamente con todas las autoridades competentes para investigar este incidente”, amplió la compañía aérea en un comunicado recuperado por NY Post.

El lunes por la noche, la aeronave llegó al centro de mantenimiento central de American Airlines, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, según informó AirLive, y también aseguró que la aeronave sigue en tierra hasta que los ingenieros investiguen los daños y reparen el lado donde se hallaron los agujeros.

El alerón le da equilibrio al avión. Foto: Getty Images

Al ser revisado de manera rutinaria, las autoridades descubrieron perforaciones que se le atribuyen a impactos de bala, pues hay un punto de entrada y uno de salida que se relaciona con un disparo. Hasta el momento no se sabe cómo ni cuándo ocurrió el aparente tiro.

El avión cubría una ruta de ida y vuelta entre Medellín y Miami cuando se descubrieron las balas en un lado de la aeronave. No es claro cuántos pasajeros iban a bordo, pero el avión tiene una capacidad para 160 viajeros, más la tripulación.

La plataforma de seguimiento de vuelos y datos aeronáuticos más grande del mundo, FlightAware, no registró retrasos ni cambios significativos durante la operación del avión ese día.