La Aeronáutica Civil reveló en la mañana de este 24 de febrero un informe preliminar tras el incidente que se vivió el pasado 20 de febrero en el Aeropuerto El Dorado, entre un helicóptero y un avión de la aerolínea Latam, que por poco termina en tragedia cuando este cruzó por la pista sur de la terminal aérea interrumpiendo el despegue de un avión comercial que cubría la ruta Bogotá - San Andrés.

La autoridad aérea reveló más detalles respecto a lo sucedido en la terminal aérea, que es la más importante del país y de mayor envergadura. Precisaron que la aeronave de Latam era un Airbus A320 con 157 pasajeros y 5 tripulantes a bordo.

La aeronave se vio obligada a realizar una maniobra de abortaje de decolaje o despegue, como una medida preventiva de seguridad operacional.

“De acuerdo con la información preliminar, a las 17:04 hora local, la aeronave fue autorizada para el remolque y puesta en marcha desde la posición C5. Posteriormente, a las 17:13HL, se le instruyó rodar hacia la pista 14R”, precisó la información.

Posteriormente, a las 17:36, detallaron que tras ser autorizada para el despegue por el Control de Tránsito Aéreo, la tripulación advirtió que durante la carrera de despegue el sobrevuelo de una aeronave de ala rotatoria que se desplazaba en una trayectoria paralela y aproximándose a la pista.

“Ante esta condición y en aplicación estricta de los protocolos de seguridad, la tripulación ejecutó el abortaje de decolaje, logrando la detención segura de la aeronave. Posteriormente, el avión abandonó la pista por la calle de rodaje K6 para la respectiva verificación técnica”, indicó.

La Aerocivil detalló que como consecuencia de dicha maniobra, la temperatura de los frenos de la aeronave alcanzó los 900 grados centígrados, lo que ocasionó el desinflado de las ruedas, sin que se presentara un incendio ni afectación a ocupantes. “Todos los pasajeros y tripulantes se encuentran en buen estado de salud”, precisaron.

“La aeronave rotatoria corresponde a una aeronave de Estado, matrícula FAC4021. Según los registros, esta despegó desde la plataforma de CATAM a las 17:17HL, cruzó la trayectoria de la pista 14L y se dirigió hacia el sector de la localidad de Engativá. A las 17:35HL, fue autorizada por la Torre Norte para un nuevo cruce de la pista 14L, previéndose el cruce subsiguiente de la 14R tras obtener la autorización correspondiente. Una vez en contacto con la Torre Sur instruyó a dicha aeronave mantener 9.500 pies, mientras el vuelo ARE4278 recibía su autorización de despegue”, indicó.

Finalmente, detallaron que durante la transferencia de comunicaciones entre la Torre Norte y la Torre Sur, se generó un traslapo en la frecuencia con la aeronave de ala rotatoria. Simultáneamente, la aeronave de pasajeros ya había iniciado su carrera de despegue.