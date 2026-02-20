Anuncian proceso de integración energética tras reunión entre Edwin Palma y la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez

Desde la captura del dictador Nicolás Maduro por parte del Gobierno de los Estados Unidos, se han realizado diversos procesos que han permitido que Venezuela logre aumentar sus operaciones comerciales y estructurales con países de la región.

En la tarde del 20 de febrero de 2026, se presentó una reunión entre el ministro de Minas y Energías, Edwin Palma, y la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, quienes anunciaron un proceso de integración energética. En el encuentro se tocaron temas relacionados con el sector energético, con el objetivo de desarrollar un proceso de cooperación entre las dos naciones.

“Colombia y Venezuela reafirman con este diálogo político y técnico la importancia de construir una relación energética sostenible, basada en la complementariedad y el beneficio mutuo de sus pueblos. “Seguimos impulsando la cooperación con respeto, responsabilidad y una visión estratégica que aporte al bienestar de nuestras comunidades en el largo plazo”, añadió el ministro Palma.

MinMinas, Edwin Palma. Foto: X: @PalmaEdwin

Por otra parte, al clausurar el encuentro, el ministro de Minas y la representante del Gobierno venezolano compartieron las primeras impresiones de la reunión, destacando los avances obtenidos gracias al trabajo de las instituciones de ambos países.

“Queremos poder traer buenas noticias para ambas naciones, para ambos pueblos hermanos, para ambos gobiernos, y pues aquí estamos muy complacidos de estar nuevamente aquí en el país hermano, hablando de los temas que son de interés para ambos pueblos. Que la unidad sea felicidad para nuestros pueblos”, señalaron Palma y Rodríguez al finalizar la reunión.

En la reunión también estuvieron presentes el presidente de PDVSA, Héctor Obregón; el presidente de Pequiven, Román Maniglia; el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, y el embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Eduardo Martínez Mendoza.

Presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez Foto: Getty Images

“Este tipo de espacios nos permiten construir soluciones técnicas, sostenibles y con visión de largo plazo para garantizar un abastecimiento confiable y mayor desarrollo productivo entre los pueblos hermanos”, expresó el ministro Edwin Palma tras concluir la reunión.

El Gobierno Nacional destacó que estos avances forman parte de los esfuerzos coordinados de ambos gobiernos para promover la estabilidad, la integración energética y el desarrollo social de la región, en consonancia con los objetivos de política exterior.

Por último, hay que señalar que la reunión fue calificada como de alto nivel por los equipos técnicos de ambos países y permitió avanzar en temas clave como la importación de gas, la adecuación de infraestructura energética binacional y el fortalecimiento de las líneas de interconexión eléctrica entre las dos naciones.