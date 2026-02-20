Mundo

Régimen venezolano confirmó visita consular a Nicolás Maduro en prisión de EE. UU.

El miércoles se conoció que exlíder venezolano y su esposa recibieron una visita en el centro de detención de Brooklyn.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 5:10 p. m.
Delcy Rodriguez, presidenta de Venezuela juntó a distintos lideres del régimen venezolano.
Delcy Rodriguez, presidenta de Venezuela juntó a distintos lideres del régimen venezolano. Foto: Getty Images

El régimen venezolano confirmó este viernes, 20 de febrero, que Nicolás Maduro recibió una visita diplomática mientras permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, tras su captura por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero.

El anuncio fue hecho por Diosdado Cabello, número dos del régimen venezolano y estrecho colaborador de Maduro, pese a que ya se había confirmado esta visita por un documento judicial publicado el miércoles.

Todos los días hacemos esfuerzos, no hay día en el cual no se haga una diligencia para que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia. Todos los días estamos nosotros haciendo diligencias”, dijo Cabello en un acto público, en el estado de Miranda.

En ese sentido, señaló que la visita fue realizada por un funcionario del régimen venezolano y que Maduro tuvo la oportunidad de exponer sus requerimientos durante el encuentro.

Estados Unidos

Embajada de EE. UU. anuncia importante subsidio a proyectos colombianos: requisitos y cómo aplicar

Estados Unidos

El mundo responde a la nueva sanción arancelaria de Trump, mientras la Corte Suprema acusa al presidente de EE. UU.

Mundo

Estados Unidos retiró la visa a tres funcionarios de país latinoamericano por “socavar la seguridad regional”

Estados Unidos

Crece la tensión en EE. UU. por fallo de la Corte Suprema: gobernador de California se pronuncia

Mundo

Donald Trump arremete contra la Corte Suprema de EE. UU. y anuncia nuevo arancel global del 10 %

Mundo

Así luce hoy la estructura del nuevo estadio más grande de Centroamérica

Mundo

Edmundo González critica duramente la ley de amnistía aprobada en Venezuela. “Han sido demasiados años de dolor”

Política

Cancillería reveló que llegaron al país 110 colombianos provenientes de Estados Unidos en un vuelo humanitario

Educación

Si sueña con estudiar en una universidad de Estados Unidos, esta feria educativa le interesa: atentos a estas fechas por ciudades

Turismo

Turista estadounidense se sorprendió con los centros comerciales de Colombia: “Nunca había visto un piso entero dedicado a eso”

a
Diosdado Cabello, Ministro del Interior y Justicia de Venezuela. Foto: Getty Images

Ya tuvo su primera visita consular, le fue concedida, él ahí habla con un funcionario nuestro de Venezuela y puede manifestarle cualquier cosa porque es una visita autorizada por el derecho internacional”, agregó el funcionario. venezolano.

Anteriormente, documentos judiciales habían demostrado que Maduro y su esposa, Cilia Flores, tuvieron una visita diplomática dentro del centro de detención.

Estados Unidos retiró la visa a tres funcionarios de país latinoamericano por “socavar la seguridad regional”

Mediante una carta enviada al juez federal Alvin K. Hellerstein, el fiscal del caso, Jay Clayton, informó sobre la visita y precisó que esta fue acordada “en la comparecencia y lectura de cargos de los acusados el 5 de enero de 2026”.

Por ahora, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, esperan su próxima audiencia judicial, que originalmente estaba programada para el 17 de marzo, pero que la justicia de Estados Unidos decidió aplazar al 26 de marzo para dar más tiempo a la Fiscalía y a la defensa de preparar el proceso.

Nicolas Maduro escoltado por agentes federales.
Nicolas Maduro escoltado por agentes federales estadounidenses. Foto: GC Images

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York explicó que solicitó aplazar la audiencia porque requería más tiempo para recopilar y organizar las pruebas, permitir que la defensa las examine y definir qué mociones presentará antes del juicio. El juez aceptó la petición “en interés de la justicia”, según consta en el documento.

En su comparecencia inicial ante el tribunal estadounidense, Maduro se declaró “inocente” de los cargos de narcotráfico y aseguró ser un “prisionero de guerra”.

El mundo responde a la nueva sanción arancelaria de Trump, mientras la Corte Suprema acusa al presidente de EE. UU.

Maduro enfrenta en Estados Unidos acusaciones por conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y cargos relacionados con armas, en el marco de una investigación sobre presuntas redes de narcotráfico.

Recientemente, además, la Fiscalía estadounidense anunció nuevos señalamientos en los que lo acusa de haber vendido pasaportes diplomáticos a narcotraficantes mexicanos, para facilitar operaciones vinculadas al tráfico de drogas.

Más de Mundo

La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció cambios esenciales en los trámites consulares

Embajada de EE. UU. anuncia importante subsidio a proyectos colombianos: requisitos y cómo aplicar

Donald Trump recibió un golpe a su política arancelaria.

El mundo responde a la nueva sanción arancelaria de Trump, mientras la Corte Suprema acusa al presidente de EE. UU.

Visa Estados Unidos

Estados Unidos retiró la visa a tres funcionarios de país latinoamericano por “socavar la seguridad regional”

Tras rechazar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el expresidente Donald Trump aprovechó para revivir su teoría de la conspiración sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. (Photo by JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Crece la tensión en EE. UU. por fallo de la Corte Suprema: gobernador de California se pronuncia

Socios comerciales clave de Estados Unidos, como la Unión Europea y el Reino Unido, afirmaron estar preparando sus respuestas a la escalada de Trump.

Donald Trump arremete contra la Corte Suprema de EE. UU. y anuncia nuevo arancel global del 10 %

Estadio Salvador

Así luce hoy la estructura del nuevo estadio más grande de Centroamérica

Edmundo González es hoy el presidente electo, reconocido por los principales Gobiernos democráticos, con Estados Unidos a la cabeza.

Edmundo González critica duramente la ley de amnistía aprobada en Venezuela. “Han sido demasiados años de dolor”

a

Nueva amenaza de Trump: considera un ataque militar limitado contra Irán

Norma del ICE poco conocida.

La norma que casi nadie conoce, usada por ICE, para detener a migrantes y ciudadanos estadounidenses

Noticias Destacadas