Estados Unidos retiró la visa a tres funcionarios de país latinoamericano por “socavar la seguridad regional”

Desde Washington, se criticó al país de origen de los funcionarios relacionados con el caso, que son defendidos por su presidente.

Redacción Mundo
20 de febrero de 2026, 4:30 p. m.
Según el Departamento de Estado, el retiro se dio "por acciones que socavan la seguridad regional".
Según el Departamento de Estado, el retiro se dio "por acciones que socavan la seguridad regional". Foto: Getty Images/iStockphoto

El Gobierno estadounidense anunció este viernes la revocación de los visados de tres funcionarios chilenos que identifica por actividades que “socavaron la seguridad regional”, una acusación que Chile niega. El Departamento de Estado no da más detalles sobre esas tres personas, pero el comunicado critica al gobierno saliente del izquierdista Gabriel Boric.

“El legado del gobierno de Boric quedará aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional en detrimento último del pueblo chileno”, advierte el texto firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio.

El comunicado añade que Estados Unidos espera avanzar en las prioridades compartidas, incluidas aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio, con el próximo gobierno de Kast", añade el comunicado.

“Seguimos promoviendo la rendición de cuentas de los ciudadanos chilenos que deliberadamente trabajan para desestabilizar nuestro hemisferio”, advierte el texto. Kast asume su mandato el 11 de marzo. La AFP solicitó al Departamento de Estado la identidad de esos sancionados, pero no obtuvo respuesta.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Múnich, Alemania.
La oficina en cabeza del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó la información. Foto: AP

“Ninguna justificación”

El gobierno chileno negó las acusaciones contra sus funcionarios y condenó la sanción estadounidense. “Nuestro gobierno jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile ni de ningún otro país”, dijo el presidente Boric a la prensa durante su gira en la Isla de Pascua, un territorio insular chileno ubicado en medio del Pacífico.

El mandatario chileno acusó que “esta medida arbitraria, unilateral y sorpresiva, desde nuestro punto de vista, no tiene ninguna justificación”. El canciller chileno Alberto van Klaveren citó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para conocer detalles de la acusación y los nombres de los afectados.

Gobierno de Chile protesta contra Gustavo Petro por comentarios “inaceptables” contra José Antonio Kast

El Gobierno chileno criticó no haber sido notificado oficialmente de la sanción. “Chile es un país orgulloso de su soberanía y profundamente respetuoso de la legislación nacional e internacional. No aceptamos que nadie nos dicte lo que podemos o no podemos hacer más allá del derecho y la ley”, agregó Boric en su cuenta en X.

Gabriel Boric Presidente de Chile
Gabriel Boric Presidente de Chile Foto: AP

Boric ha sido un crítico de la gestión del presidente Donald Trump. En una visita a la India, el chileno acusó al estadounidense de “pretender ser un nuevo emperador” con sus políticas arancelarias.

Recientemente, Chile envió un millón de dólares a través de la ONU a Cuba, sumida en una profunda crisis económica agravada por las presiones de Estados Unidos.

*Con información de AFP.

