Chile gira a la derecha: José Antonio Kast es elegido nuevo presidente del país, tras una histórica jornada electoral

Con una alta participación ciudadana, el candidato logró imponerse en la segunda vuelta, abriendo un nuevo escenario político en el país.

Redacción Mundo
14 de diciembre de 2025, 10:26 p. m.
El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, habla durante su mitin de cierre de campaña en Temuco, Chile, el 11 de diciembre de 2025.
El candidato presidencial José Antonio Kast, del Partido Republicano, habla durante su mitin de cierre de campaña en Temuco, Chile. | Foto: AFP

El candidato presidencial de derecha, José Antonio Kast, ha sido elegido como próximo presidente de Chile, tras una reñida contienda electoral en la que se enfrentaba a la candidata de izquierda Jeannette Jara.

La candidata, que representa a una coalición de izquierda en Chile, admitió su derrota en el balotaje presidencial frente al candidato de extrema derecha José Antonio Kast.

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile”, escribió en su cuenta en la red social X.

Kast promueve valores tradicionales, es crítico de políticas de izquierda en áreas como derechos civiles y políticas públicas, y aboga por un Estado más limitado en lo económico, fuerte en lo institucional y con un enfoque firme en la ley y el orden.

Jara, de 51 años, fue la opción más votada en la primera vuelta del 16 de noviembre, con el 26,9 % de los votos, pero su rival, Kast (23,93 %) sumó el apoyo de los otros tres candidatos de derecha.

Kast mencionó de manera simbólica que los vecinos podrían aportar con pintura.
El candidato ejerce su derecho al voto en Chile. | Foto: JAVIER TORRES / AFP / CNN Chile / Canva

El candidato votó en horas de la mañana en el Colegio María Ana Mogas, de la comuna de Paine, de la Región Metropolitana de Santiago.

A su llegada, dijo estar tranquilo e hizo un llamado a la participación ciudadana en los comicios, según recogió el diario El Mercurio.

“Yo creo que Chile tiene una tradición y yo tengo muy claro que quien gane va a tener que ser presidente o presidenta de todos los chilenos (...). Quien asume el cargo tiene una gran responsabilidad, todos los temas que nos preocupan no tienen color político”, dijo más temprano.

Contexto: Radiografía del ascenso de las “ultraderechas” en América Latina: experto vaticina qué podría pasar en la segunda vuelta electoral en Chile

El candidato del Partido Republicano dijo que los primeros 90 días del nuevo mandato presidencial son un periodo “clave” para sentar las bases de diversas transformaciones, aunque ha reconocido que “no se va a solucionar todo” en ese plazo.

Por otro lado, aseveró que los cambios más profundos exigen la participación activa de la ciudadanía, citando como ejemplo iniciativas vinculadas a seguridad, educación y salud.

ED 2266
Antonio Kast ganó las elecciones frente a Jeannette Jara. | Foto: Getty Images

“Si queremos enfrentar la lista de espera, vamos a invitar a médicos a colaborar. Si queremos que ningún niño llegue a tercero básico sin saber leer, necesitamos el compromiso de todos”, dijo.

