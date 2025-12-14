Este domingo, 14 de diciembre, Chile eligió a su nuevo mandatario, tras una jornada electoral histórica, ya que el país dio un giro a la derecha y eligió a José Antonio Kast para ocupar el Palacio presidencial de La Moneda.

Kast es un abogado y político chileno, nacido en 1966, conocido por su ideología conservadora y su posición firme en temas de seguridad, orden público y valores tradicionales.

Inició su carrera política en la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido por el que fue diputado entre 2002 y 2018, representando a distintos distritos de la Región Metropolitana.

José Antonio Kast, presidente electo de Chile. | Foto: GETTY IMAGES

Tras años de diferencias internas, abandonó la UDI y en 2019 fundó el Partido Republicano de Chile, con el que consolidó un proyecto político propio situado en la derecha conservadora.

Kast ha sido candidato presidencial en varias ocasiones, logrando una creciente base de apoyo electoral y posicionándose como una figura central del debate político chileno.

En la primera ronda electoral, hace un mes, tanto Jara como Kast obtuvieron un cuarto de los votos, con una ligera ventaja para la canditada izquierdista Jara.

Desde 2010 la derecha y la izquierda se alternan en el poder en Chile en cada elección presidencial.

Kast, de 59 años, centró su campaña en agitar el fantasma de la inmigración irregular, principalmente la que llega desde Venezuela, prometiendo deportaciones masivas, un cuerpo policial que persiga migrantes como en Estados Unidos, el cierre de fronteras y no permitir a estas personas el acceso a servicios básicos.

José Antonio Kast y su esposa María Pía Adriasola. | Foto: AFP

Asimismo, propuso la construcción de cárceles de máxima seguridad al estilo de Nayib Bukele en El Salvador, reforzar la presencia policial y militar en las zonas del país con alta presencia del crimen organizado, o acabar con los ‘narcofunerales’, un problema creciente en los últimos años.

Durante las elecciones, el candidato de los republicanos contó con el apoyo inmediato y sin condiciones del resto de los aspirantes conservadores, que no superaron la primera cita de noviembre, contrario a lo ocurrido en las elecciones de 2021.

Kast también ha prometido bajar los impuestos, hacer recortes, y una vuelta a las políticas de austeridad con las que pretende un ahorro de 5.000 millones de euros en el primer año, una optimista proyección para la que no ha detallado cómo llegará, sin afectar derechos fundamentales, como las pensiones.

El candidato presidencial José Antonio Kast, del Partido Republicano, vota durante las elecciones generales en Santiago de Chile. | Foto: AP