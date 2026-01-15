mundo

Gabriel Boric toma postura sobre Cuba en plena escalada de tensiones con EE. UU.

El expresidente chileno sorprendió a sus copartidarios con sus declaraciones sobre Fidel Castro y la situación actual de la isla

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

16 de enero de 2026, 3:37 a. m.
Presidente de Chile, Gabriel Boric (AP Photo/Esteban Felix)
Presidente de Chile, Gabriel Boric (AP Photo/Esteban Felix) Foto: AP

El presidente chileno Gabriel Boric encendió la polémica al marcar una postura contundente al momento de calificar la situación de Cuba: “Para mí es muy claro, Cuba es una dictadura”.

En entrevista para CNN Chile, Boric dijo que "Fidel Castro fue un dictador. Es una definición que tengo muy clara”, lo cual desató inmediatamente una avalancha de críticas por parte de la izquierda latinoamericana.

Las palabras del chileno llegaron debido a un encuentro con una de las panelistas: “Mónica, a ti te gustan mucho las preguntas para sacar la cuña y después de eso se va a hacer un debate”.

Gabriel Boric Presidente de Chile
Gabriel Boric Presidente de Chile Foto: AP

La afirmación del mandatario chileno llega en medio de las tensiones que tiene la isla con Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro y el corte de suministros desde Venezuela que Trump ordenó.

Noticias Estados Unidos

Nuevo gobierno tecnocrático en Palestina: inicia segunda fase del plan de paz para Gaza

Noticias Estados Unidos

“No sé cómo sigue vivo”: secretario de Salud de EE. UU. critica la dieta de Trump y revela su consumo constante de comida rápida

Mundo

“Fue un milagro que sobreviviera”. Impactante relato de manifestante tras disparo de agente federal durante protesta contra ICE

Deportes

La NBA quiere españoles para su liga: el Real Madrid y el Barcelona son noticia para la NBA Europe, ¿estarán?

Noticias Estados Unidos

Trump destaca su primera reunión con María Corina Machado en la Casa Blanca tras la caída de Maduro: “Es una mujer maravillosa”

Mundo

Estados Unidos está desplazando al menos un portaaviones hacia Oriente Medio a medida que aumentan las tensiones con Irán

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos realiza su primera compra de petróleo a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y avanza en acuerdos energéticos

Opinión

Petro no es Boric

Mundo

Así es la cumbre en Chile, organizada por Boric, y a la que asiste Petro, Lula y Pedro Sánchez

Mundo

“Petro y Boric son fabricantes de miserias”: el escritor chileno Axel Kaiser habla de los “parásitos mentales” y la izquierda en el continente

El mandatario, que encara sus últimos dos meses de gobierno, aprovechó para criticar una de las decisiones judiciales del momento en Chile, la absolución del exoficial Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica: “No puede haber impunidad”.

Adicionalmente, Gabriel Boric y José Antonio Kast se reunieron el jueves para tratar dos proyectos de ley impulsados por el mandatario izquierdista y los trámites del cambio de gobierno del próximo 11 de marzo.

En la reunión, abordaron principalmente el trámite legislativo de dos proyectos de ley que el gobierno de Boric busca aprobar antes de entregar el poder: la ley que establece el acceso universal a guarderías y un nuevo sistema de financiamiento para las universidades (FES).

“Para nosotros, las normas fiscales y el estado de las arcas públicas son muy relevantes para poder avanzar en los proyectos que hoy son prioritarios para el gobierno. Para el tema del FES y el tema de la sala cuna debemos estar seguros de que contamos con recursos suficientes”, dijo Kast a periodistas después del fin del encuentro.

El proyecto que establece la Sala Cuna universal es una iniciativa de larga data para impulsar la inclusión de más mujeres al mundo del trabajo.

Gabriel Boric y José Antonio Kast
Gabriel Boric y José Antonio Kast Foto: AFP

En el caso del financiamiento universitario, Boric se comprometió a terminar con el Crédito con aval del Estado (CAE), un sistema instaurado en 2006 y fuertemente cuestionado por los altos intereses que cobraba, pero que se han ido reduciendo.

Como dirigente universitario, Boric lideró en 2011 multitudinarias protestas que exigían educación “pública, gratuita y de calidad” en Chile.

El proyecto que propuso crea un nuevo Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), que deja fuera a la banca y se hace cargo del total del arancel estudiantil, a diferencia del CAE, que establece un tope de pago de financiamiento.

Kast anunciará el próximo martes la composición de su gabinete, y en febrero tomará unos días de vacaciones, al igual que Boric.

Más de Mundo

Gabriel Boric

Gabriel Boric toma postura sobre Cuba en plena escalada de tensiones con EE. UU.

Donald Trump envió un mensaje al grupo armado yihadista

Nuevo gobierno tecnocrático en Palestina: inicia segunda fase del plan de paz para Gaza

x

“No sé cómo sigue vivo”: secretario de Salud de EE. UU. critica la dieta de Trump y revela su consumo constante de comida rápida

Joven atacado en marchas de ICE

“Fue un milagro que sobreviviera”. Impactante relato de manifestante tras disparo de agente federal durante protesta contra ICE

Real Madrid vs. Barcelona en la liga española de baloncesto

La NBA quiere españoles para su liga: el Real Madrid y el Barcelona son noticia para la NBA Europe, ¿estarán?

x

Trump destaca su primera reunión con María Corina Machado en la Casa Blanca tras la caída de Maduro: “Es una mujer maravillosa”

Portaaviones de la US Navy se dirige a Oriente medio en medio de las tensiones entre EE.UU. e Irán

Estados Unidos está desplazando al menos un portaaviones hacia Oriente Medio a medida que aumentan las tensiones con Irán

x

Estados Unidos realiza su primera compra de petróleo a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y avanza en acuerdos energéticos

x

Peculiar video de la Casa Blanca: con canción de Daddy Yankee, anunció la baja en los precios de la gasolina en 43 estados de EE. UU.

Delcy Rodríguez con la Constitución de Venezuela

“Venezuela está amenazada”, el desafiante mensaje de Delcy Rodríguez en medio de la intervención de Estados Unidos

Noticias Destacadas