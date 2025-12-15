Suscribirse

Inició la transición en Chile: Gabriel Boric y José Antonio Kast se reúnen en La Moneda junto a miembros de su equipo

El líder de la derecha ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile enfrentándose a Jeannette Jara.

Redacción Mundo
15 de diciembre de 2025, 5:43 p. m.
Gabriel Boric y José Antonio Kast
Gabriel Boric y José Antonio Kast | Foto: AFP

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, desayunó con partidarios y y después se reunió con el mandatario Gabriel Boric, en sus primeras actividades de este lunes tras ganar el balotaje presidencial el domingo.

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, escogió a un grupo de vecinos del barrio rural de Buin, en las afueras de Santiago, donde consiguió su primer triunfo electoral en 1996 como concejal, para realizar su primera actividad tras su triunfo electoral frente a la izquierdista Jeannette Jara.

Después se reunió con el presidente Gabriel Boric en el palacio presidencial de La Moneda, en el centro de Santiago, en una reunión protocolar que marca el inicio de la transición política.

Kast ha dicho que va a contar con la visión de Boric durante su gobierno, desde el 11 de marzo de 2026 hasta el 2030, mientras que el actual gobernante de Chile aseguró que está dispuesto a brindarle su apoyo por el bien del país.

“Tal como acordamos ayer en el tradicional llamado telefónico, recibí en el Palacio de La Moneda al presidente electo, José Antonio Kast, junto a su esposa Pía Adriasola, para tener una reunión de trabajo que de inicio a un traspaso de mando ordenado y ejemplar”, dijo Boric al finalizar el encuentro en un mensaje vía X.

El encuentro se inscribe dentro de las costumbres políticas de Chile y su confirmación se llevó a cabo el domingo, después del triunfo del candidato, mediante una conversación telefónica en la que Boric felicitó a quien asumirá el mando de los próximos años en el país.

A la cita asistieron varios de los miembros más relevantes de su equipo político cercano, entre ellos su principal círculo de confianza, como la portavoz Camila Vallejo; el titular de Interior, Álvaro Elizalde; el ministro de Hacienda, Nicolás Grau; así como la responsable de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos.

Kast se impuso con un 58% de los votos frente a Jara, una comunista moderada, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 42%.

Contexto: Ganó la derecha en Chile: tras el triunfo de José Antonio Kast, ¿cómo queda el panorama político en América Latina?

Asumirá el poder el 11 de marzo por un período de cuatro años.

El presidente electo es un devoto católico y padre de nueve hijos que promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

José Antonio Kast, presidente electo de Chile
José Antonio Kast, presidente electo de Chile | Foto: Anadolu via AFP

Kast defiende a la dictadura de Pinochet (1973-1990) que dejó 3.200 muertos y desaparecidos y decenas de miles de torturados y presos políticos.

