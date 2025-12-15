Suscribirse

Ganó la derecha en Chile: tras el triunfo de José Antonio Kast, ¿cómo queda el panorama político en América Latina?

Kast arrasó en el balotaje para convertirse en el próximo presidente de Chile.

Redacción Mundo
15 de diciembre de 2025, 10:37 a. m.
El panorama político sigue moviéndose en medio de las elecciones presidenciales en diferentes lugares de la región. | Foto: Getty Images

José Antonio Kast, el candidato más a la extrema derecha desde el fin de la dictadura militar hace 35 años, arrasó en los comicios del domingo, 14 de diciembre, para convertirse en el próximo presidente de Chile.

Con este resultado, Kast confirma las previsiones que auguraban su victoria en segunda vuelta, gracias al apoyo de los candidatos de derecha que perdieron en la primera ronda, donde Jara salió victoriosa.

Aunque Kast perdió las presidenciales frente a Gabriel Boric, su alto caudal de votos y los resultados posteriores (como el fortalecimiento de fuerzas conservadoras en el Congreso y en los procesos constitucionales), evidenciaron un reacomodo del electorado chileno hacia posiciones más conservadoras en materia de orden, economía y seguridad.

José Antonio Kast, presidente electo de Chile
José Antonio Kast, presidente electo de Chile, tuvo el respaldo, en la segunda vuelta, de la derecha. | Foto: Anadolu via AFP

Para América Latina, Chile funciona como laboratorio político. Durante décadas fue ejemplo de estabilidad institucional y reformas graduales; por esta razón, cualquier cambio de rumbo tiene efecto inmediato en el perfil político regional, de cara a una alianza cada vez más estrecha entre ideologías afines.

Kast, un abogado ultraconservador de 59 años, se impuso con un 58 % frente a la comunista moderada Jeannette Jara, que representaba a una coalición de izquierdas y consiguió el 41 %.

Contexto: ¿Quién es José Antonio Kast? El nuevo presidente de Chile promete orden y un giro histórico en el país

El ganador de las elecciones en Chile, un devoto católico y padre de nueve hijos, promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

Esta ha sido una de las insignias de varios gobiernos de derecha que tuvieron como estandarte la expulsión de indocumentados como medida de seguridad viable para el desarrollo del país, como lo hizo Estados Unidos.

El mandatario colombiano sostuvo una reunión en la que participó el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el jefe de Estado de Chile, Gabriel Boric, y la recién posesionada presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Gabriel Boric marcan la tendencia progresista en la región. | Foto: Presidencia

“Estamos contentos, porque hace rato que venimos buscando una mejora. El país venía en decadencia. Tenemos confianza que con este candidato las cosas van a mejorar”, dijo a la AFP Ricardo Neves, estudiante de Construcción Civil de 31 años, que festejaba frente al comando central de Kast.

El presidente electo cree que Chile “se cae a pedazos”. Este fue su tercer intento de llegar a la presidencia, ahora como candidato del Partido Republicano que fundó hace cinco años, porque la derecha tradicional le parecía muy blanda.

Contexto: Chile gira a la derecha: José Antonio Kast es elegido nuevo presidente del país, tras una histórica jornada electoral

Desde 2010, la derecha y la izquierda se alternan en el poder en Chile en cada elección presidencial. El voto es obligatorio en estas presidenciales por primera vez en más de una década.

Tras la llegada de Kast al poder, el mapa latinoamericano muestra un predominio relativo de gobiernos de izquierda en la región: Brasil, Colombia, México, Bolivia, Venezuela, Cuba y Nicaragua.

En el bloque de centroderecha o derecha se ubican Argentina (tras el giro liberal), Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, El Salvador y República Dominicana. Perú y Guatemala mantienen posiciones más inestables o híbridas.

Mapa político de Suramérica tras el triunfo de Kast
Mapa político de Suramérica tras el triunfo de Kast | Foto: @AlertaMundoNews

En cuanto a Guyana, sí puede considerarse gobernada por una fuerza de centro-izquierda, aunque con matices.

La situación en Venezuela es relativa, ya que, según los datos y las actas suministradas por la oposición, el presidente legítimo es Edmundo González Urrutia, de este modo el mapa se pintaría de color azul, sin embargo el dictador venezolano continúa en el poder.

Este escenario refleja una región políticamente fragmentada, con alternancias frecuentes y electorados cada vez menos ideológicos, donde los resultados responden más a coyunturas económicas y sociales que a alineamientos doctrinarios duraderos.

ChileElecciones presidencialesizquierda Derecha

