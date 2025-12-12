¿Elecciones de trámite? Chile se prepara para girar a la derecha tras el impopular gobierno de Gabriel Boric

El Gobierno de Gabriel Boric está a punto de sufrir su más dolorosa derrota política después de casi cuatro años en el poder debido a las elecciones presidenciales que tendrán lugar este domingo. Parece que serán casi de trámite para la derecha chilena, encabezada por José Antonio Kast. Salvo un milagro electoral, será elegido este fin de semana como el nuevo presidente de la nación austral.

La candidata de la izquierda, Jeannette Jara, ha intentado en vano durante toda la campaña electoral desligarse del impopular Gobierno de Gabriel Boric, que, según el más reciente sondeo de la firma Cadem, sostiene el apoyo de apenas el 27 por ciento de la población. Pero el estar enmarcada junto con la administración, el apoyo del Partido Comunista a su candidatura o su ambigüedad sobre el régimen de Nicolás Maduro terminaron de sepultar sus posibilidades.

Desde Chile se habla de que la votación en contra de Jeannette Jara es un voto de castigo contra el Gobierno de Gabriel Boric, que hizo un intento fallido de cambiar la Constitución chilena por un texto lleno de propuestas que fueron calificadas como radicales y de izquierda. Desde entonces, la administración del presidente fue en caída libre y mantuvo menos del 30 por ciento de aprobación, en promedio, un porcentaje similar al que alcanzó la candidata en primera vuelta.

Jeannette Jara Candidata presidencial La exministra de Boric buscó en vano desmarcarse del Gobierno. Ahora parece ir rumbo a una derrota casi segura. | Foto: GETTY IMAGES

“La verdadera fractura que se estableció en la sociedad chilena fue la que apareció con el intento del Frente Amplio y del Partido Comunista de hacer aprobar una constitución que era totalmente exótica desde el punto de vista de lo que han sido tradicionalmente las instituciones chilenas”, le dijo Isidro Solís, exministro de Justicia de Chile, a SEMANA. “La gente aquí vota a favor o contra el Gobierno. A pesar de todo el esfuerzo de Jara por mostrarse como una candidata no continuista y de ser una alternativa totalmente distinta y novedosa, no lo logró”, manifestó.

De cara a la segunda vuelta, el único resultado que se plantea según las encuestas es la victoria de José Antonio Kast. Ninguna firma pone como posible ganadora a la candidata de izquierda y ni siquiera se plantea que pueda estar cerca de la votación de Kast. Los sondeos más favorables plantean una diferencia de 9 puntos porcentuales, mientras que los más grandes indican que puede haber hasta 23 puntos de diferencia entre ambos candidatos.

El escenario más probable es que Kast consiga entre el 45 y el 55 por ciento de los votos de los chilenos, mientras que Jara tendría entre el 31 y el 36 por ciento. Inclusive, expertos en Chile aseguran que la campaña de la candidata de la izquierda sabe de la imposibilidad de lograr la victoria en las urnas y espera que la derrota sea de menos de 10 puntos. En la oposición quieren llegar hasta los 20 puntos de diferencia para lograr una imagen de mayor respaldo ciudadano.

Para el candidato de derecha fue clave la adición de más de seis movimientos a su campaña para la segunda vuelta, que esperan se traduzca en más votos. Entre otros, se le adhirió el Partido Nacional Libertario, de Johannes Kaiser; la Unión Demócrata Independiente, de Evelyn Matthei; y otros movimientos, como Renovación Nacional, Evolución Política, Demócratas y Amarillos por Chile.

Con estos pronósticos, Kast será electo presidente y, tras dos candidaturas fallidas, el candidato de 59 años en la tercera logrará el triunfo. Él es un político chileno de derecha conservadora, abogado de profesión y líder del Partido Republicano de Chile, formación que fundó tras salir de la Unión Demócrata Independiente. Proviene de una familia de origen alemán, se identifica con valores católicos tradicionales y suele enfatizar su vida familiar conservadora, siendo padre de nueve hijos.

José Antonio Kast Candidato presidencial El candidato de derecha es el gran favorito de las encuestas y, salvo un milagro electoral, será electo como presidente. | Foto: GETTY IMAGES

Kast prioriza la seguridad ciudadana, el control de la inmigración irregular y políticas económicas de corte liberal, como la reducción del tamaño del Estado, recortes de gasto público y estímulo a la inversión privada. Ha propuesto medidas duras frente al crimen y la migración, incluyendo deportaciones y barreras fronterizas. Ha sido comparado en varias ocasiones con Donald Trump y Javier Milei, de quienes se ha mostrado cercano ideológicamente, aunque su paso en la Moneda pinta que tendrá que negociar bastante con el Congreso.

“No hay grandes diferencias. De una u otra manera, los grandes rasgos del ciclo político que se abre están más dados por el resultado de la elección parlamentaria que por el resultado de la elección presidencial. Ahí fue donde la elección parlamentaria se juzgó de manera bastante cierta lo que podían haber sido cambios más profundos. José Antonio Kast y sus partidarios sacaron una gran votación, al igual que todos los candidatos y coaliciones opositoras, que crecieron en el número de parlamentarios. Pero no alcanzaron solos a sacar la mayoría simple, cosa que ya obliga a pactar y a condicionar todas las iniciativas del Gobierno”, asegura Solís.

El Congreso chileno quedó inclinándose hacia la derecha, aunque sin una mayoría contundente para ningún bloque. En la Cámara de Diputados, la oposición Cambio por Chile suma 42 escaños, mientras que otros movimientos de derecha llegaron a 34 puestos, superando claramente al oficialismo de izquierda, que quedó con 61 escaños; otros movimientos complementan los 19 puestos restantes. En el Senado, el panorama es más estrecho, pues la oposición reúne 25 escaños frente a 23 del oficialismo y sus aliados, y hay dos senadores independientes.

Chile | Foto: Getty Images/iStockphoto

Por cuenta de esta división que se vive en el Congreso chileno y la dura polarización que existe en el país, José Antonio Kast y su equipo subrayan que tendrán con él un Gobierno mucho menos radical de lo que se pensaba al principio. Esto, por cuenta de las negociaciones que tendrá que hacer para cumplir con la mayoría de propuestas.

Bajo este panorama, el exministro Solís habló también sobre lo que puede ser el Gobierno del posible futuro presidente. “La campaña de Kast le ha dado un tono distinto. Ya no están hablando de un experimento distinto, sino de un Gobierno de emergencia nacional, que se tiene que concentrar única y exclusivamente en la solución de los grandes problemas que tiene Chile: la delincuencia, la migración y la situación económica, sin entrar a un ciclo nuevo de transformación o de cambio institucional. Es decir, aquí lo que viene en realidad es un Gobierno de administración”.