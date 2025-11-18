Suscribirse

Elecciones en Chile: esta es la predicción que da como ganador a José Antonio Kast en segunda vuelta

La segunda vuelta presidencial en Chile para las elecciones de 2025 está programada para el domingo 14 de diciembre.

Redacción Confidenciales
18 de noviembre de 2025, 3:23 p. m.
José Antonio Kast
José Antonio Kast. | Foto: Nicolas Linares

Los ganadores de la primera vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, Jeannette Jara y José Antonio Kast, arrancaron sus campañas de cara al balotaje de diciembre con el ultraderechista como favorito.

El bloque de derecha, que compitió con tres candidatos de diferentes fuerzas, logró más del 50% de los votos y los sondeos pronostican una victoria de Kast en el segundo turno.

En ese contexto, según Polymarket, la plataforma de predicción descentralizada a nivel global, Jose Antonio Kast, ganaría las elecciones presidenciales en segunda vuelta con un 95.2%, seguido por Jeannette Jara que alcanzaría solo un 3.8%.

Predicción de PolyMarket
Predicción de PolyMarket | Foto: POLYMARKET

En la primera vuelta la campaña giró en torno a la inseguridad, que una mayoría de chilenos vincula con la migración irregular.

Incluso obligó a Jara a relegar los temas sociales -bandera histórica de la centro-izquierda - para hablar de sus estrategias contra el crimen.

Contexto: Los activos chilenos se revalorizan tras favoritismo de Kast para la segunda vuelta presidencial, según Bloomberg

La derecha, por su parte, ganó terreno con su oferta de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados y lucha frontal contar el crimen organizado.

Kast basó su campaña en la promesa de deportar a 337.000 migrantes sin papeles y construir un “escudo fronterizo” con vallas metálicas, zanjas y más policías y militares.

Resultados preliminares ubican a Jeannette Jara y a José Antonio Kast en la segunda vuelta de las presidenciales.
Jeannette Jara y José Antonio Kast. | Foto: AP

En Chile, los homicidios aumentaron un 140% en la última década, para pasar de una tasa de 2,5 a 6 por cada 100.000 habitantes en 2024, según el gobierno. La media en América Latina es de 15 homicidios cada 100.000 habitantes, de acuerdo con la ONU.

